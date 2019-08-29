小心！用棉签掏耳朵或致颅内感染

专家警告称，用棉签掏耳朵并不安全！美国趣味科学网站近日援引澳大利亚《那就是生活！》杂志的报道称，一名习惯每天用棉签清洁耳朵的女性发生了颅内感染，导致生命受到威胁。

这名37岁的女性贾丝明说，她每天晚上用棉签清洁耳朵。随着时间的推移，她注意到她的左耳听力出现了问题，于是她去看了医生。一开始，医生说她有耳部感染并给她开了抗生素。但吃药后，她的听力问题依然存在。不久她发现，清洁耳朵后，棉签上留有血迹。

由于听力测试显示她有轻度耳聋，贾丝明被转给一位耳鼻喉专家。这位专家给她做了CT扫描，扫描结果显示了一种可怕的情况：贾丝明受到了细菌感染，而且感染正在“蚕食”她耳后的颅骨。

为了把受感染的组织摘除并重建耳道，贾丝明接受了5个小时的手术。手术医生告诉她，棉纤维卡在了她已经受到感染的耳朵里。

贾丝明说：“在长达5年的时间里，棉纤维不断聚集并溃烂。我耳后的颅骨已经变得像纸一样薄。”

美国商业内幕网站指出，棉签可以清洁耳朵是一种错误的观念。美国耳鼻喉咽喉头颈外科学会也提醒道，用棉签清洁耳朵实际上可能带来事与愿违的结果，并把耳垢推回到耳朵里。此外，棉签等工具可能会对耳朵造成刺激甚至损伤，例如刺破耳膜或造成耳部感染等。

今年3月，英国也有医生报告了一个病例——一名男性患者因棉签卡在耳道而导致颅骨感染。

手术治好了贾丝明的感染，但她的听力损伤却是永久性的。她说：“现在，我想警示所有人注意误用棉签的危险。我们的耳朵非常脆弱敏感，需要小心呵护。”（作者刘霞）