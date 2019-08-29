“宁可食无肉，不可饭无汤”，这句养生“老话儿”意在说明汤对人体的重要性。汤对于补充B族维生素和其他微量元素起着举足轻重的作用。

汤是人们日常生活中不可或缺的美味佳品，也是养生学在饮食领域很重视的一个话题。

江南地区历来富庶，人们对于吃的研究和实践更早些，尤其是浙江宁波人，是名副其实的“喝汤族”，可谓“无汤不下饭”。民间流传“肉管三天，汤管一切”，这句话的字面意思是无论什么食物，熬成汤汁就比其本身的营养更丰富，也更易于人体吸收。还有一句话是“会吃的喝汤吃肉， 不会吃的只吃肉不喝汤”。这些俗语民谣道出了我国人民对养生的重视和对汤的喜爱。

如今，汤的种类已数不胜数，各具特色，其养生性能也各有千秋。无论是味道上的咸淡浓宜、酸辣爽口、苦涩有味，还是原料上的荤素搭配、清甜肥腻、奶香四溢，猪骨补钙养生汤、番茄胡萝卜维C汤、真菌蘑菇海鲜汤等，均能满足不同人群的各种需求。

有调查显示，喝菜汤有助于减肥，饥肠辘辘时先喝点菜汤，充饥又不刺激胃，有助于缓解饥饿感。喝菜汤的人每顿饭可以少摄取约150卡路里的热量，而且饱腹感强烈，长期如此，有明显的减肥效果。大病初愈后的患者、产妇，以及老年人和婴幼儿等体弱群体，一般都会选择喝鸡汤、鱼汤、牛肉汤等来调养身体，以达到补气补虚、健脾养胃的效果。老母鸡汤是促进患者身体功能恢复、加快新陈代谢的首选好汤。骨头汤里的骨胶原蛋白对人体皮肤增长和骨骼健康发育，以及补钙、延缓衰老都有良好作用。百合银耳汤具有清热止咳、润肺除燥的功效，适用于肺热咳嗽、痰多、大便燥结等有上火症状的人群。就连最普通的米汤，也有除湿补水的功效，尤其对治疗婴幼儿腹胀、脱水等有明显作用。

有人称汤为“人类最廉价的健康保险费”，可见一碗汤的价值不可忽视。让我们行动起来，为自己和身边人熬一碗养生汤吧！

鲫鱼百合汤

原料：鲫鱼两条，鲜百合一包，姜10克，葱、盐各适量。

做法：将鲫鱼去内脏、鱼鳞、鳃，清洗干净后晾干或擦干。将鲜百合清洗干净。姜洗净后切成丝状，葱切碎。将油加热后放入姜丝、鲫鱼，并在鲫鱼表面均匀地撒适量盐。用大火煎鲫鱼，快焦时中小火交替直至将鲫鱼煎成两面金黄色。将煎好的鱼铲入铁锅中，加适量水。开大火煮至汤色发白，用勺子把浮于表面的油脂沫取出倒掉，再加适量清水，煮沸后放入鲜百合，稍微熬煮即可饮用。

保健功效：具有良好的滋补功效，尤其适用于妇女产后体虚，或中老年人大病初愈等。鲫鱼肉嫩味美，做成汤特别能发挥其滋补功效。

藕节排骨汤

原料：鲜藕300克，排骨400克，生姜、绍酒、盐、味精适量。

做法：将鲜藕洗净后去皮，切成大小适中的块儿。排骨分割成小块儿后放入锅中，加清汤1000毫升炖煮。将生姜洗净后切成丝状，与鲜藕一同置于锅内，放在排骨上方，蒸煮约5分钟后，将盐、味精、绍酒放入并搅拌均匀，以充分入味。加盖煮约半小时即可享用。

保健功效：具有清热健脾、养胃安神功效，尤其适合夏季养生。

黄芪怀山药河虾汤

原料：黄芪30克，怀山药30克，当归15克，枸杞子16克，桔梗5克，河虾120克。

做法：将上述所有材料备齐后，先将河虾洗净后去皮去头，剩下所有材料洗净后放入盆中，加适量水浸泡片刻后，捞出放入砂锅内，加1500毫升水，先开大火煎煮，后改为小火煲约40分钟，直至汤汁剩至适量，即可关火，滤渣取汁后将河虾倒入，再煎煮15分钟至熟。关火后加入适量盐并搅拌均匀，稍冷却后即可食用。

保健功效：补血养颜，尤其对女性贫血、面容憔悴、气血不足等问题有特别的功效。

胡萝卜玉米排骨汤

原料：胡萝卜一根，玉米段半截，排骨100克，盐、鸡精等调味品适量。

做法：将胡萝卜洗净后去皮；排骨分割成小块儿后放入锅中，加适量凉水蒸煮去污，洗净后备用。将排骨和玉米一同放入锅中蒸煮至沸后，持续蒸煮约1小时。放入胡萝卜，蒸煮至沸，继续煮约40分钟后即可关火，最后放入适量盐、鸡精等调味品搅拌均匀即可食用。

保健功效：补气养颜，补充维生素C。（作者司建平）