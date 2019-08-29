每天都喝水，你喝对了吗

水是生命之源，与人们的健康息息相关。喝水是人们日常生活中再普通不过的事情，然而并不是喝得越多越好，也不是任何时候喝都有益于健康。那么，人们应该如何正确喝水呢？

喝饮料不能代替喝水

水对维持人体生命活动有十分重要的影响，其在人体内的含量约占体重的三分之二。而日常人们饮用的水，更准确地说是烧开晾凉的白开水，带给身体的诸多功效，不是饮料能够产生和替代的。

白开水被誉为活性饮品，利于解渴，进入人体后可立即参与新陈代谢。人体内的血液、淋巴液、组织液等主要由水构成，水渗透于组织细胞之间，是人体内一切生物化学变化必不可少的介质，参与人体新陈代谢的全过程，协助营养物质的运送及废物的排泄，让身体处于健康状态。

各种饮料中也含有水分，但是饮料中常含有较多的糖或甜味剂，有的还含有色素、香精和防腐剂等。这些物质在人体内代谢较慢，使人不易产生饥饿感，会加重胃肠道和肾脏的负担，进而降低食欲，影响人体正常的消化吸收。平时适当喝饮料没有关系，但是长期以此代替水来饮用，则会对人体产生一些负面影响。对于儿童来说，长期喝饮料，则会影响生长发育，并导致龋齿、肥胖等。

研究表明，饮料与水不同，长期喝饮料对身体来说是一个脱水的过程，而喝水则是一个补水的过程，因此喝饮料不能代替喝水。

告别饮水误区 学会正确喝水

饮水的方法多种多样，但并不是每一种都是科学、正确的。比如，水烧的时间越长有害物质被杀灭得越彻底、水烧开后装在热水瓶中备用、喝饮水机中反复煮沸的水、渴得不行再喝水等，都是常见的饮水误区。为了发挥水对人体健康的良好功效，告别饮水误区，学会正确喝水至关重要。

● 水源要干净

选择饮用水，水源干净是关键。同时，不要直接饮用未经处理过的生水。生水中含有各种对人体有害的微生物、矿物质，饮用后会影响人体健康，容易使人生病。避免长时间饮用蒸馏水。蒸馏水缺乏人体所需的矿物质，长期饮用易导致人体无机盐缺乏。饮用水优先选择纯净水、优质矿泉水、弱碱性的水等。

● 喝水要适量

饮水提倡“先渴而饮”，即还没有口渴时就应该适量饮水了。反之，即使在非常口渴时，也不要一口气饮入过量的水。根据《中国居民膳食指南（2016）》的推荐，每人每日应摄入的水量为1500～1700毫升，每次饮水量在200毫升左右为宜。如果身体情况特殊，则可以咨询医生，询问适合自己的饮水量。

● 喝水要适时

喝水不是口渴就喝，不口渴就不喝。早晨起床后一定要喝水，因为经过一夜，人体流失的水分至少有450毫升，此时身体正处于缺水状态，空腹缓速喝下150~200毫升的水，再做一些简单的运动，有助于促进肾脏、肝脏排毒；上午9点左右适当喝些水，可以缓解工作时流失的水分；中午12点至下午1点之间，即在用完午餐后的半小时左右，适当喝些水可以促进消化；下午3点左右，饮用优质矿泉水或健康的花茶能帮助人体补充水分、提神；下午5点左右到晚饭前，喝适量的水，既能补充水分，还能避免晚餐食用太多；睡前1小时左右喝一杯水，可以避免睡眠中血液浓度升高的风险。

此外，食用咸、辣、油腻的食物之后，容易造成唾液分泌减少、口腔黏膜水肿，可以喝些凉白开、茶水或柠檬水缓解；开空调后半小时，容易因为空气干燥而造成体内水分流失，此时需要及时补充水分；感冒发烧时，会以出汗的方式散热，消耗大量水分，甚至脱水，需要注意多喝温开水或葡萄糖水；洗热水澡后，身体血管扩张，血流量增加，心脏跳动比平时快，此时宜小口喝水补充水分；便秘时应大口喝水，吞咽幅度大一些，水能尽快到达肠道，刺激肠道蠕动，促进排便。

建议根据以上内容，制定“每日喝水时间表”，保证日常的饮水次数和饮水量，以更好地发挥水的健康功效。（作者范永坤）