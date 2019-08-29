如今，年轻人在30岁能实现传统意义上的“三十而立”并不容易。除了职业发展方面的问题，他们中，有的人还在苦苦寻找适合自己的另一半，迟迟不能走入婚姻。不过，在婚恋问题上，不少年轻人不愿意勉强自己去迁就，而是选择听从自己的内心。当下的年轻人是怎么看待婚姻的？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1764名18~35岁的年轻人进行的一项调查显示，53.1%的受访青年认为没有婚姻的人生是不完整的。认同婚姻必要性的男性受访青年（59.2%）多于女性受访青年（47.4%）。受访青年认为近年来结婚率下降的主要原因是婚育成本高和生活节奏快。

对婚姻持 “宁缺毋滥”态度的女性（43.9%）比男性（32.7%）多

居住在广东佛山的涂莉莉今年27岁，不久前和男友刚分手。她坦言在结婚年龄上从来不给自己设限，“如果只是因为‘适合’的婚育年龄到了就去结婚，那婚姻的意义何在？我觉得遇到想在一起、也能在一起过一辈子的人，才是最适合结婚的时候”。

25岁的中国人民大学硕士研究生吴博和女友感情融洽，他认为，从人的生命力状态来看，25~30岁是婚育的最佳年龄，但也要考虑现实因素，“比如我现在就可以结婚，但我认为不适合，因为缺乏经济基础”。

调查显示，26~29岁是受访青年最认可的结婚年龄段，65.1%的受访青年选择了此项。18.4%的受访青年认为适婚的年龄段是30~35岁，9.6%的受访青年认为是20~25岁，6.9%的受访青年认为直到“遇到对的人”才适合结婚。

进一步分析发现，执着于找到“对的人”的受访青年中，女性（9.0%）略多于男性（4.6%）；认为在20~25岁适合结婚的受访青年中，高中及以下学历的受访者比例最高（29.3%），远远高出排在第二位的本科学历受访青年（8.7%）。

“拥有幸福的婚姻可以让人得到更多快乐，但婚姻于我而言应该是主动选择的结果而不能是被迫的。”涂莉莉说，目前她一个人也过得很好，有美好的婚姻是锦上添花，但没必要“完成任务式”地去结婚。

在吴博看来，是否结婚关系着是否要小孩，这是结婚的重要原因之一。“目前我不着急要孩子，所以不着急结婚”。

成都某培训学校老师廖颖（化名）今年26岁，已经结婚生子，“婚姻拉近了情侣之间的距离，生了孩子之后，我们就从爱情走到了亲情。如今生活变得平淡了，但也更真实、更踏实了。婚姻让我们更加完整”。

调查显示，53.1%的受访青年认为没有婚姻的人生是不完整的，38.6%的受访青年对婚姻的看法是宁缺毋滥。

进一步分析发现，受访青年中，认同婚姻必要性的男性（59.2%）多于女性（47.4%），同时对婚姻持 “宁缺毋滥”态度的女性（43.9%）也比男性（32.7%）多；分学历看，博士群体持这种观点的人（54.5%）最多。

国家高级心理咨询师周小鹏认为，现在以90后为主的适婚年龄的年轻人，更追求轻松愉快，90后的父母们也相对变得更开明。“90后的个性是：独立要强，自我觉醒。他们会更清醒地追求自己想要的生活，为自己和伴侣创造共同想要的生活，更好地生活”。

结婚率降低，67.5%受访青年归因于婚育成本高

吴博对记者说，经济因素让他在结婚的问题上感到精神压力非常大。“两个人恋爱时没有那么明显，一旦结了婚，男方无论是心理上的责任感还是实际中的责任都是很重的”。

涂莉莉觉得，一方面，如今女性在职场和社会上地位在提升，对自己的生活有决定权，也有自主经济能力，很多情况下不缺乏安全感。另一方面，结婚意味着要考虑房子、孩子的教育、双方父母养老等一系列现实问题，所以有的年轻人并不急着结婚。

为什么越来越多年轻人不着急结婚？调查显示，67.5%的受访青年归因于婚育成本高，不敢轻易走入婚姻；61.9%的受访青年归因于生活节奏快，没时间经营感情和婚姻。

23岁中国人民大学硕士研究生郭惠灵（化名）对记者说，她的的一位好朋友在24岁时嫁给了“心爱的人”，结果没过多久离婚了。“两个人需要时间去了解彼此，如果和不喜欢的、三观不合的人生活一辈子，太难受了”。

廖颖觉得，年轻人不结婚，或者是因为没遇到想结婚的人，或者就是崇尚自由，嫌婚后麻烦。而且现在年轻人的个性比较强，越来越不愿意花时间磨合，对婚姻缺少信心。

郭惠灵认为，现在年轻人休闲娱乐的方式更多了，自己的精神世界也很丰富，而且现在单身的心理负担变小了，结婚的动力也就弱了。

吴博认为，这一代年轻人相比父辈有了更好的物质条件，同时更加倾向于关注自己，这就会带来以自我为中心的思考方式。

“现在，一些年轻人对于婚姻持不凑合、不勉强的态度。”周小鹏觉得，“如果父母婚姻关系不好、家庭成员关系不好，比较容易影响孩子，使他们看不到婚姻的美好”。

周小鹏分析，还有一些年轻人不愿意结婚，一是怕麻烦；二是在性这件事上更加开放；三是生活乐趣更多了。“现在的年轻人有更多机会去追求更高层次的乐趣，能在同性的朋友间得到关心、支持，一定程度上减少了对恋爱和婚姻的渴望。还有一些年轻人，认为婚姻得建立在稳定的经济基础之上，他们会先把所有精力放在自己的工作中，选择先赚钱再脱单”。

天津社会科学院社会学研究所所长张宝义认为，“年轻人不着急结婚”这个现象不是他们主观不愿意，而是客观原因的限制，导致结婚率降低。“很多年轻人是希望找到自己另一半的。但他们与80后不同的是，他们的成长环境使其个人兴趣爱好、个性、生活态度等都有所变化，与他人融合度较以前会降低，会更多地考虑自身的感受，容易产生分歧。另外，他们工作压力增大，没有时间和精力谈情说爱，同时又有网络可以排解情绪”。

受访青年中，已婚者占67.1%。男性占48.1%，女性占51.9%。学历上，本科学历的占82.5%，硕士学历的占10.3%，高中及以下的占6.6%，博士及以上的占0.6%。(记者 杜园春 实习生 陈倩盼)