挖掘儿时童谣的时代价值

两个年近八旬的成都老人，寻寻觅觅，从记忆深处，从同伴口中，从故纸堆中……历时两个月收集整理成都童谣百余首，从婴孩学语到饮食文化，从催眠儿歌到生活乐趣，“今天的孩子们知道这些吗？我们有义务说给他们听。历史和文化是应该传承的。”（8月28日《成都商报》）

对于80后、70后乃至年龄更大的人来说，童谣是童年记忆中不可或缺的一部分。那时候没有手机和电脑，也没有多么丰富的业余文化生活，孩子们一边做游戏一边唱童谣，几乎是城市乡间最为寻常的景象。而童谣的内容则是五花八门，有描述当地民风民俗的，有醒世警人、劝人向善的，也有没有太多实际内容和意义，就是为了哄孩子睡觉的。

然而随着时代的发展、社会的变革，这些朗朗上口曾经被几代人耳熟能详的童谣，也慢慢湮没在岁月的光阴里，难以重见天日。是童谣不再适应社会与时代了？还是我们不再需要童谣了？应该说各个方面的原因都有，但是这并不能否定童谣本身所具备的价值，不能否定童谣在当今社会仍旧有其存在的现实意义。成都市两位老人退休以后发挥余热，把当地的童谣进行搜集、整理，绝非是“个人爱好”那么简单，而是在给我们留下一笔宝贵的精神和文化财富，而我们需要做的，就是在老人劳动成果的基础之上，重新发掘儿时童谣的时代价值。

对于成年人来说，从这些被重新搜集、整理出来的童谣里，可以找到儿时的记忆，可以找到属于自己的乡愁。但是童谣终究还是属于孩子的，不是现在的孩子不需要童谣了，而是孩子们没有时间和精力去传唱童谣了。现在的孩子最缺乏的就是户外运动，而童谣恰恰是以前孩子进行各种户外运动、户外游戏时的“最佳伴侣”。80后、70后正是一边玩着各种游戏，进行着各种运动而反复哼唱各种童谣的。

童谣的搜集、整理和传承，仅仅依靠两位年近八旬的老人显然是做不到的，更别说还要普及、宣传和推广了。因此，我们希望能够有更多的力量参与进来，为在新的时代条件下发掘儿时童谣的意义做出贡献。比如出版机构可以把民间搜集整理的童谣给予出版；比如幼儿园可以主动向孩子教授适合他们的童谣等等。