美芬太尼源自中国？外交部：与事实不符

近期，美国政府多次指出中国是美国内芬太尼类物质的主要来源，中方未采取有效措施阻止芬太尼输美。昨天，在外交部例行记者会上，发言人耿爽对此表示，中国合法厂家生产的芬太尼类药物从未流入美国。今年以来，中国缉毒执法部门尚未发现一起非法制造、贩卖和走私芬太尼类物质的犯罪案件。

耿爽指出，中国政府历来高度重视禁毒工作，一贯奉行厉行禁毒政策，始终保持对毒品问题“零容忍”态度。中国政府对芬太尼类物质管控极为严格，先后列管了25种芬太尼类物质及2种前体，超过联合国管制品种。今年5月1日，中方对芬太尼类物质进行整类列管。这体现了中国政府维护中国人民生命安全和健康的决心，也彰显了中国政府积极参与全球毒品治理、维护世界安全稳定的责任与担当。

目前，中国芬太尼类物质整类列管工作已取得明显成效。今年以来，中国缉毒执法部门尚未发现一起非法制造、贩卖和走私芬太尼类物质的犯罪案件。美国司法部提供的数据显示，今年第一季度，美国海关和边境保护局仅破获12起来自中国的芬太尼类物质走私案件，缴获量0.29公斤，同比分别下降93%和99%。第二季度破获案件4起，缴获量5公斤，同比分别下降97%和78%。

“美方指责中国为其国内芬太尼类物质的主要来源，这缺乏证据，完全与事实不符。”耿爽表示，中国合法厂家生产的芬太尼类药物从未流入美国。中国执法部门曾经侦破过非法加工和向美国贩卖非法芬太尼类物质，这都是境内外不法分子相勾连，以伪装、夹藏等方式通过国际邮包输往美国，数量极为有限。美国之所以发生芬太尼泛滥危机，主要在于其国内普遍存在滥用处方止痛药的传统，占世界人口总数5%的美国人消费了全球80%的阿片类药物。美方如果要真正解决其国内的芬太尼问题，需要扎扎实实做好自己的事。耿爽表示，美方应尊重事实，客观看待中方所做大量工作，停止归咎于人，同时加强美国国内监管力度，以真正有效打击芬太尼类物质的制贩和走私。（记者 董鑫）