脊髓损伤者“希望之家”用新生命描红我和我的祖国

今年是新中国成立70周年。70年砥砺奋进，我们的国家发生了天翻地覆的变化。在建设中国特色社会主义伟大事业的进程中走出了具有一条中国特色的残疾人事业发展道路。2014年5月9日，中国康复新生力量的脊髓损伤者“希望之家”挂牌成立，中国肢残人协会开展的脊髓损伤者生活重建项目在祖国37个省开展康复服务工作，五年的时间里注重残疾人的康复与社会参与，协助她们成为经济社会发展的参与者、贡献者和享有者。

为庆祝新中国成立70周年，中国肢残人协会、北京市“希望之家”、北京新起点公益联合发起轮椅快闪秀公益活动，活动组织了来自祖国37个省市的1500名脊髓损伤伤友，用日夜陪伴自己的轮椅在祖国各地排演出各式各样的“70”，就像一部感天动地的生命交响曲，展现着生命大美，展现着时代大美，以此向新中国成立70周年献上一份特殊的礼物。

多少或因意外事故、或因疾病导致脊髓损伤的伤友，在“希望之家”找到希望、走出孤独，重返社会、重获新生。他们是生命中最不幸而又最顽强的象征，他们发自内心地感恩祖国，没有中国共产党和全社会的关爱就没有他们每个人的今天。

本次公益活动得到了博动中国等爱心企业的支持，感谢他们的陪伴和支持。

五星红旗是我们心中最暖的红（湖北省荆门市“希望之家”）

国际脊髓损伤预防日中国区形象大使参与北京地区活动

喜迎祖国母亲生日快乐（浙江省丽水市“希望之家”）

我向国旗敬个礼（山东省潍坊市“希望之家”）

祝祖国70周年生日快乐（湖南省长沙市“希望之家”）

我们的创意祝福就是花坛这个“零”（新疆维吾尔自治区“希望之家”）

坐在轮椅上我们的人生依然可以翱翔（广西省南宁市“希望之家”）

我爱您祖国（河南省洛阳市“希望之家”）

美丽发自内心，幸福写在脸上（北京“希望之家”）

创意造型：祖国在我们心中（福建省龙岩市“希望之家”）

红色是我们中华民族永远的色彩（宁夏回族自治区银川“希望之家”）

远方的祝福（云南省曲靖市“希望之家”）

“五四”广场为祖国献礼（山东省青岛市“希望之家”）

感恩祖国（黑龙江哈尔滨“希望之家”）

“70造型”向祖国问好（重庆市“希望之家”）

我们放飞梦想，让人间更美好（北京“希望之家”）