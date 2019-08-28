大连市中心医院药剂科主任药师 张士红

硝苯地平是一款经典老药。它是世界上第一个二氢吡啶类钙拮抗剂，于1969年由德国企业研发，最初用于治疗冠心病心绞痛（因此国内该药又被称为“心痛定”）。1981年，硝苯地平在美国上市，用于治疗高血压，奠定了其高血压规范治疗的基础地位。经过不断地剂型改进，1989年，硝苯地平控释制剂获批。

由于硝苯地平片在临床上应用经验丰富，因此近些年来该药出现了许多新用途，如在治疗先兆流产、痛经、前列腺疾病、肾移植排斥反应、小儿哮喘、炎性肠病等方面，都有医生进行尝试。治疗肠易激综合征也是硝苯地平新用途的一种。

肠易激综合征是以大便习惯改变（腹泻或便秘）、腹痛、腹胀等为主要特征的肠胃功能紊乱性症候群，目前尚无特效疗法，临床上主要采用经验性对症治疗。该病虽不至于危及生命，但症状可持续存在或间歇发作，影响患者的工作与生活。疼痛等症状与肠道平滑肌痉挛有关，选择性肠道平滑肌钙离子拮抗剂或离子通道调节剂被目前国际多个指南、共识列为一线用药。有临床研究表明，硝苯地平对腹泻伴尿频、尿急、多尿、背痛、乏力、头晕症状的肠易激综合征有较为显著的改善作用。

据小样本（30~240例）研究报道，餐前20分钟给予患者硝苯地平10毫克口服或舌下含服，一天2~3次，治疗2~4周后，对腹泻型肠易激综合征的总有效率为81%~94%。一般认为，硝苯地平选择性阻止钙离子通道，使肠道内游离钙减少，从而促进回肠、结肠水钠吸收，使肠内压降低，进而减少或抑制结肠黏膜的排便反射；由于细胞内钙减少，肠平滑肌痉挛得以缓解，肠道蠕动减慢，因此该药对非感染性炎症所致的腹泻有良好效果。需要指出的是，该药对于神经黏液性结肠炎型和腹泻便秘交替型的肠易激综合征有效率较低，仅为37.5%和33.3%。

最后提醒，硝苯地平治疗肠易激综合征目前还缺乏足够多的临床证据，且尚未被各种指南性文件提及。另外，硝苯地平药品说明书的适应证为心绞痛和高血压，治疗肠易激综合征属于超说明书用药。我国的超说明书用药管理相对滞后，其也是造成医疗纠纷的重要原因之一。所以，经典老药的这一新用，要在临床正式推广使用，还需要很长的路。▲