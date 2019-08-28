虽然有证据表明运动能提升心理健康，但医学家还不能确定强壮的体能是否可以预防心理疾病的发病。英国伦敦大学学院研究者近期进行的系统回顾和荟萃分析对这一问题进行了解答。

研究人员目的是考察心肺功能是否能有效预防心理问题。心肺功能是心血管系统和呼吸系统在运动过程中为身体提供氧气的能力。研究人员选取了一些采用前瞻性研究设计的文献，这意味着在研究开始时，参与者都未有心理健康问题。研究人员对参与者观察了一段时间，看看他们是否出现了任何心理健康问题。所有这些文献都评估了心肺功能和焦虑抑郁。最后被纳入的四项研究包括了2700万人年（人数与生存年数乘积的总和）的数据。

分析结果显示，与心肺功能好的人相比，心肺功能差和处于中等水平的人出现常见心理健康障碍的风险分别高出了47%和23%。此外，心肺功能与常见心理健康障碍之间还存在着剂量依赖关系。也就是说，随着心肺功能的增强，新发的常见心理健康障碍的风险相应降低。

发表在《情感障碍杂志》上的这项研究成果证实了运动对预防心理疾病的好处。为避免患上焦虑抑郁，增强体能是一种有效的干预措施。 （蔡利超）