受访专家：

北京大学人民医院风湿免疫科副主任、主任医师 穆 荣

南方医科大学南方医院心血管内科主任医师 许顶立

中国中医科学院西苑医院皮肤科主任医师 郎 娜

武汉市中心医院消化内科主任、主任医师 吴 杰

首都医科大学附属北京友谊医院呼吸科副主任医师 姚志刚

人到晚上需要休息，可疾病却不用。相反，有些病还喜欢在晚上“作妖”，严重影响患者的睡眠质量。

哮喘。首都医科大学附属北京友谊医院呼吸科副主任医师姚志刚解释说，导致哮喘加重的主要原因有两个。1.迷走神经兴奋：人体自主神经主要由交感神经和副交感神经组成，两者相互制约，达到平衡。特别是副交感神经中的迷走神经，其活跃性与交感神经刚好相反。白天交感神经兴奋，晚上则迷走神经兴奋，这会导致呼吸道平滑肌收缩，诱发哮喘，所以一到晚上，哮喘患者就会觉得病情加重。2.过敏原接触增多：这主要体现在对尘螨过敏的患者身上。睡觉时，患者呼吸道接触床铺、枕头等过敏原的时间增加、浓度更大，就易造成呼吸困难。姚志刚强调，哮喘患者一定要坚持用药，特别是急性加重期，必须将病情控制住，可在一定程度上减轻夜间加重问题。此外，尘螨过敏者应经常更换、暴晒床上用品，以降低过敏原影响。

心血管病。南方医科大学南方医院心血管内科主任医师许顶立说，很多心血管病患者合并睡眠呼吸暂停综合征，夜间容易因呼吸不畅导致低氧血症、血压升高等，进而造成心脏缺血缺氧，出现心绞痛加重等问题。特别是在白天劳累后，心力衰竭患者极易在夜晚被憋醒，不得不坐起以缓解症状。此外，睡眠本身对心脏功能也有影响，因为夜间迷走神经兴奋性增强，可能造成心率减缓，加重心律失常。晚上睡眠时，人的警惕性下降，往往病情发展到较重时才会发现，这也是人们感觉心脏病会晚上加重的原因之一。许顶立强调，心血管病患者应当特别关注夜间病情变化，一旦发现加重倾向，应及时咨询医生，查明原因。若是因睡眠呼吸暂停综合征所致，可通过治疗睡眠障碍获得缓解；心力衰竭患者应避免白天过度劳累，必要时服用利尿剂；没有特殊原因者，需保证遵医嘱按时服药，控制病情。

胃食管反流。“胃食管反流的病因是胃与食管间贲门的关闭功能减退，所以一旦姿势不对就会出现胃酸反流。”武汉市中心医院消化内科主任、主任医师吴杰解释说。白天时，人们总是站着或坐着，受到重力的影响，反流症状可能相对较轻；晚上平躺后，胃酸更易反流进入食道，症状也就随之加重；如果胃酸流入气道，还会加重哮喘病情。此外，迷走神经夜间持续兴奋，可造成胃酸过多分泌，而晚餐食物大部分排空进入肠道，导致胃酸不能被有效稀释，也会加大刺激程度，造成不适。吴杰建议，缓解夜间症状可采取以下方法：1.睡觉时将床头垫高，但应注意是抬高整个上身，而不是只垫高枕头。最理想的情况是使用医院护理床，将床头摇高，也可在床头脚下垫两块砖头，使之抬高。2.夜间不要吃太多，最好不吃辣，也不要吃巧克力或喝咖啡，因为这些食物会影响贲门的关闭程度，而贲门关不好，胃酸就易出现反流。3.睡前服用一粒促胃动力药，如伊托必利，可帮助收缩贲门。

痛风。痛风患者的发作特点常为夜间加重，感觉晚上关节肿胀、疼痛加剧。北京大学人民医院风湿免疫科副主任、主任医师穆荣解释说，这是因为导致关节炎症的炎性因子分泌具有一定的昼夜节律性，夜间炎性因子释放增多所致。要控制痛风，需做好预防，关键在于通过药物或饮食调节，将尿酸降至360毫摩尔/升以下或更低。由于每个人的情况不同，最好先咨询医生，以确定是否服用药物。

皮肤病。中国中医科学院西苑医院皮肤科主任医师郎娜说，很多皮肤科的疾病都会傍晚或夜间加重。例如，荨麻疹、皮炎、湿疹等瘙痒性疾病，疥疮、虫类蜇伤等寄生虫或其他动物所致的皮肤病，以及银屑病、烧伤、冻伤等。这首先是病理生理规律决定的，《黄帝内经》指出“夫百病者，多以旦慧昼安，夕加夜甚”。从中医来讲，这主要指自然界的四时气候变化及人体的阴阳变化。比如，人体在早上阳气足、晚上阴气盛，就会影响到疾病发作规律。从现代医学来看，白天交感神经兴奋，夜间迷走神经兴奋，糖皮质激素早上分泌最多，晚上相对较少，而糖皮质激素有抗炎、抗过敏、抗休克等作用。此外，人们在晚上活动减少，外界干扰因素也会变少，所以大部分注意力就都集中在自己身上，导致敏感性增加，瘙痒加重。（记者 张 芳）