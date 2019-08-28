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有狐臭，少吃辣的

2019年08月28日15:29 来源：人民网-生命时报

受访专家：北京中医医院皮肤科副主任医师 周 涛

很多人都听说过狐臭，甚至正在深受其苦，但是对臭汗症就所知甚少，其实这两种病是有相关性的。

臭汗症是指汗腺分泌液有特殊的臭味或汗液被分解而发出臭味，发生在腋部的臭汗症就是我们俗称的狐臭。北京中医医院皮肤科副主任医师周涛介绍，根据结构与功能的不同，人体的汗腺可分为外泌汗腺（小汗腺）和顶泌汗腺（大汗腺）。小汗腺分泌的汗液本身是无色无味的，而有时之所以让人感觉发臭，多是细菌分解皮肤表面的秽物引起的，因此这种情况常与多汗症伴发。我们常说的狐臭大多是由大汗腺分泌的汗液引发的，大汗腺分泌物中所含的有机物质与该部位的各种细菌作用后会产生不饱和脂肪酸。大汗腺分布于腋窝、腹股沟、足部、肛周、外阴部、脐部及女性乳房下等处。由于大汗腺在青春期受内分泌腺影响才开始活动，因此，臭汗症多在青春期开始发生，到老年可减轻或消失。女性患者更为多见，且和遗传有关，同时伴有黄色汗，大多数患者发生在足部和腋下，少数患者的外阴、肛门和乳晕等部位也会发生。

周涛建议，狐臭患者在生活中要注意个人卫生，勤洗澡，勤换内衣，保持皮肤干燥和清洁，不过量运动，少进食刺激性食物，保持生活规律，情绪稳定。症状较轻的患者可采取药物治疗，如止汗药水、5%明矾水、复方锌铜溶液等，或者应用中草药煮水外洗，如干葛水剂（赵炳南教授经验方），即葛根30克、明矾15克、水1000毫升，煮沸20分钟，待温后擦于患处。对于症状较重的患者，则建议手术、激光、射频或者局部注射药物等治疗方案。（记者 江 越）

(责编：李轶群、杨迪)


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