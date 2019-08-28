50岁心脏好，不易老痴

近日，法国国家卫生与医学研究院和英国伦敦大学学院研究人员发现，50岁时心血管健康状况好，晚年患痴呆症风险低。

美国心脏协会推出的“心血管健康评分”最初是为预测心血管疾病设计的，目前也作为预防老痴的工具。该评分是四个行为指标（吸烟、饮食、体育活动和体重指数）和三个生物指标（空腹血糖、胆固醇和血压）的总和，分为差（0~6分）、中等（7~11分）和优秀（12~14分）三个类别。

研究团队考察了7899名年龄为50岁的英国男女中年人，评估其“心血管健康评分”与未来25年患老痴风险之间的相关性。结果显示，中年时坚持“心血管健康评分”的7个指标，与晚年患痴呆症风险低之间存在相关性。与评分差的参试者相比，评分中等的人老痴发病率为每千人1.8例，评分优秀的人老痴发病率为每千人1.3例。

因此，研究者认为，中年时期改善心血管健康状况，有助于晚年保持良好的认知功能。（王海洋）