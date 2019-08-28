跷二郎腿毁了糖友的脚

在日常工作生活中，我们都会不自觉地跷二郎腿。对此，华中科技大学同济医学院附属同济医院内分泌科主任余学锋建议，糖友应改掉跷二郎腿的习惯，不仅有助于骨骼健康，还可以预防糖尿病足的发生。

糖尿病足发生的两个前提是下肢动脉硬化缺血和神经病变。糖尿病患者自身血液循环功能比较差，而长期跷二郎腿会阻碍腿部血液循环，导致血液回流不畅，使得下肢血液循环不畅，加速下肢动脉硬化缺血，久而久之易出现糖尿病足。糖尿病足早期感觉改变呈袜套样表现，轻触觉、本体感觉、温觉和疼痛感知共同减弱。这种情况若未得到有效缓解和改善，患者的肢体就会因为某些细小损伤出现逐步恶化趋势，严重者可导致截肢。

糖尿病足的自我检查可概括为“自摸四部曲”：1.重触觉，用大头针(或缝衣针)钝的一端轻轻触碰脚部皮肤测试感觉，若感觉差则表示触觉减退；2. 轻触觉，棉花捻成尖端状，轻轻划过脚底皮肤，看自己是否可以感觉到，如果没有则表示轻触觉消失或减退；3. 温度感觉，用凉的金属体轻轻触碰脚部皮肤，或用37~37.5摄氏度的温水浸泡双脚,是否感觉到温热，监测双脚是否有温度感觉减退或缺失；4.足部动脉搏动，若摸不到或足部动脉搏动很弱，表示脚背动脉供血不足，提示可能有大动脉血管狭窄或梗阻。

自我保健方面要做到以下五点。1.查：每天仔细观察并触摸足部，包括脚趾之间，如发现异常如伤口、水泡、鸡眼等应及时到医院进行检查治疗。2.洁：足部皮肤要保持清洁干燥，每天温水泡脚后擦干，适当涂抹润肤霜保持足部皮肤水分，防止干裂。3.修：定期修剪并磨平脚趾甲，但不可将其剪得过短，避免剪伤。4.袜：选择合适的鞋袜也是糖尿病患者足部护理的重要方面，纯棉的袜子吸水性强、柔软舒适，对足部有很好的保护作用。5.避：尽量避免让自己的足部出现伤口。如有异常，及时到医院就诊。