一两陈皮一两金 陈皮养生很省心

陈皮在我国的使用历史非常悠久，为芸香科植物橘及其栽培变种的成熟干燥果皮。其性苦、辛、温，归脾、肺经，具有理气健脾、燥湿化痰的功效，主要用于脾胃气滞、湿痰、寒痰咳嗽及胸痹、胸中气塞、短气等证。《本草纲目》中记载：“（陈皮）苦能泄能燥，辛能散，温能和，其治百病，总是取其理气燥湿之功，今天下以广中（新会）来者为胜。”



陈皮不仅能入药，还能煲汤、入茶、做菜等，可以称得上是养生的“百搭小能手”，有着“一两陈皮一两金”的美誉。陈皮放置时间越久，药效越强，故而得名。那么，日常保健中应如何使用呢？



理气健胃 与木香、枳壳等搭配服用，可用于治疗脘腹胀满等症状。饮食不佳、脾胃虚弱者，试试陈皮搭配人参、茯苓、白术服用。畏寒呕吐，搭配生姜同用。



健脾行气 治疗湿阻中焦、脘腹胀闷，常用陈皮搭配白术、厚朴。陈皮还能防治晕动病，即乘车（船）前1小时，每隔20分钟含服1片，溶解后吞下；车（船）开动后每隔10分钟含服1片，溶解后吞下即可起作用。



化痰止咳 陈皮5克，加两杯水煎汤，然后放少量姜末、红糖，趁热服用；也可取鲜橘皮适量，切碎后用开水冲泡，加入白糖代茶饮，有化痰止咳之功效。



开胃治湿 无论是美容养颜的猪脚汤，还是大补的老鸭汤，都可以加陈皮，不仅养身，而且口感更佳。另外，做甜汤的时候放一点陈皮，或者用适量的陈皮和老南瓜一起熬成南瓜羹，可滋阴润肺健脾，令人食欲大振。用陈皮水冲茶，或直接用老陈皮煮水喝，可以治疗湿热证。



另外，芸香科特有的挥发油气味有助眠功效，适合于气虚失眠患者。可以放几片陈皮在床头柜作为香薰使用，或者用陈皮做成枕芯，有助于改善睡眠。



陈皮虽有很多好处，但长期服用会上火或损伤元气，故不宜长时间服用，体热人群要慎用，气虚及阴虚燥咳者不宜使用。（作者刘欣）