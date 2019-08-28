2018年中国居民健康素养水平升至17.06%

人民网北京8月28日电（记者 崔元苑）27日，国家卫生健康委员会召开专题新闻发布会，中国健康教育中心党委书记、主任李长宁介绍中国居民健康素养监测报告（2018年）有关情况。监测结果显示，2018年中国居民健康素养水平为17.06%，比2017年增长2.88个百分点，继续呈现稳步提升态势，也是开展监测以来增长幅度最大的一年。基本知识和理念素养水平提升幅度最大。

健康素养促进是健康中国战略的重要内容。“居民健康素养水平”已经成为《“健康中国2030”规划纲要》和《健康中国行动(2019-2030年)》的重要指标。

据介绍，2018年健康素养监测在全国31个省（自治区、直辖市）336个县区级监测点开展，监测方法和工具与2017年相同。监测内容以《中国公民健康素养--基本知识与技能》为依据，包括基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能三个方面。监测对象为15～69岁常住人口，共得到有效调查问卷70615份。

监测结果显示，从城乡分布来看，城市居民健康素养水平达到22.44%，农村水平为13.72%，城市略高于农村，但农村的素养水平提升速度高于城市。

从地区分布来看，东部地区为22.07%，中部地区为13.51%，西部地区为13.23%。其中，东部地区增长了3.36个百分点，中部地区增长了1.96个百分点，西部地区增长了3.35个百分点，西部提升速度高于东部和中部。

知识、行为、技能三方面素养均有提升，基本知识和理念素养水平提升幅度最大。2018年基本知识和理念素养达到30.52%，比2017年提升4.70个百分点；健康生活方式与行为素养水平为17.04%，较2017年提升2.74个百分点；基本技能素养水平为18.68%，较2017年提升2.30个百分点。

安全与急救素养、科学健康观素养、健康信息素养、慢性病防治素养、基本医疗素养、传染病防治素养6类健康问题素养均有不同程度提升，健康信息素养、慢性病防治素养提升幅度较大。

对于健康素养水平稳步提升的主要因素，李长宁分析认为：“各地各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推动健康中国建设，坚持新时代卫生与健康工作方针，社会各界积极支持参与卫生与健康工作，广大媒体不断加大健康知识宣传力度，人民群众的健康意识不断增强。2018年，我们按照党中央、国务院部署深入开展健康扶贫工作，落实贫困地区健康促进三年攻坚行动要求，有力促进了贫困地区健康素养水平提升。通过监测我们也发现，健康素养水平在城乡、地区、人群间的分布不均衡依然存在，农村居民、中西部地区居民、老年人群等的健康素养水平相对仍较低。”

“下一步，结合落实文件要求，充分发挥政府、社会、家庭和个人的健康责任，针对重点地区、重点人群、重点问题，加大工作力度，有效提升居民健康素养水平。”李长宁表示。