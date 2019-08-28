国家卫健委：脱贫攻坚健康先行 组团式援疆显成效

人民网北京8月28日电 近日，国家卫生健康委员会召开例行新闻发布会，介绍新疆地区医疗卫生服务能力提升、组团式援疆积极成果等有关情况，讲述了有关新疆人民健康福祉获得感的故事。

新疆自治区卫生健康委党组副书记、主任穆塔里甫·肉孜表示，新疆的卫生健康事业发生了翻天覆地的变化。“城乡居民健康水平不断提升，孕产妇死亡率和婴儿死亡率分别由新中国成立前的1500/10万和600‰下降到2018年的 26.67/10万和14.02‰，人均预期寿命由解放初期的不足30岁提高到72岁。”

开启结核病防控“新疆模式”，科学防治保健康

据穆塔里甫·肉孜介绍，新疆自治区将结核病防治工作纳入基本公共卫生服务项目内容，并将结核病筛查纳入自治区全民健康体检。新疆近年来实施肺结核“集中服药+营养早餐”防治政策和传染期患者隔离治疗政策，出台结核病患者特殊医疗保障政策，大大减轻了结核病患者的就医负担，促进了结核病治疗和全程管理，提高了患者治疗的依存性和成功率。

聚焦“两不愁三保障”，脱贫攻坚健康先行

通过深入实施健康扶贫“三个一批”行动计划，托底贫困人口医疗保障。全面推进大病专项救治工作，将贫困人口大病专项救治病种扩至32个；围绕慢性病患者等重点人群做实家庭医生签约服务。协调组织疆内外63家三级医院与56个贫困县县级医院建立“一对一”帮扶关系，加强县医院能力建设。开展健康扶贫基本信息核查，精准找到乡村两级的“空白点”，确保贫困人口看病有地方、有医生、有制度保障。“截止8月初，全区因病致贫有4万户、14.9万人，较2018年底减少了2.2万户、8.7万人。”穆塔里甫·肉孜说。

“组团”援疆提升医疗卫生事业“造血”功能

2016年4月，在中组部、人社部、教育部、卫生健康委等部委的组织协调和鼎力支持下，启动医疗人才“组团式”援疆工作三年多来，医疗人才“组团式”援疆工作展现了强大的带动助推作用，通过“以院包科”、“师带徒”等多种形式的帮扶，受援单位整体服务能力得到提升，一些受援医院实现了跨越式发展。

据统计，三年多来，7个援疆省市62家医院先后派出共506名医疗援疆干部人才入疆开展对口支援工作，各受援医院急危重症抢救成功率上升至94.3%，转诊率下降至3.39%，死亡率下降至0.42%，实施新技术新项目1470余项，填补当地空白523项。

全民健康体检行动基本实现户籍人口全覆盖

2016年，新疆自治区党委做出了开展全民健康体检的重大决策部署。三年多，累计投入资金40.68亿元，体检5383万人次，基本实现户籍人口全覆盖。

新疆维吾尔自治区克州党委常委海布努尔·玉山分享说，在深入群众的过程中发现有的老百姓不知道身高、体重，甚至不知道自己的血型。在全民健康体检行动中，通过先进的设备，他们有的是第一次看到了自己的内脏器官。另外，江苏组团医疗的“润心计划”和中医也给患病的乡亲们带来了新体验。

国家卫生健康委医政医管局副局长周长强表示，下一步，将深入贯彻“两不愁三保障”的重要决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略，加强组团支援与对口帮扶工作的统筹协调，促进优质资源横向转移和上级资源的有效下沉，加强工作部署，抓好任务落实。（崔元苑 阮玲霞）