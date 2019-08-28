突发腰痛 你该怎么办

腰椎间盘突出症患者常突发腰痛，活动不便，弯腰及行走困难等。少数患者需要住院手术治疗，一般只需门诊治疗，家中休养即可。在家中休养时，应注意以下几个方面。

饮食调理 患者每日饮食应少食多餐，富于营养，易消化而又可口。特别要注意多吃蔬菜及水果，促进肠蠕动，防止便秘。因便秘临厕努挣，腹压增加，会使症状加重。每日睡前、晨起饮用蜂蜜水、淡盐水可有效防止便秘。已发生便秘者，可在医生指导下适当应用一些缓泻剂或用开塞露通便。

卧床休息 发病后应绝对卧床休息1周左右，一般以硬板床为宜，呈仰卧位，可在腰下垫一个软垫以维持腰椎自然的生理曲度，这样可促进血液循环，减轻疼痛。1周后可逐渐下床做一些轻微的活动，2周后可根据病情做一些不需要大幅度弯腰的体力活动，3～4周后可恢复正常活动，但不能干重活或剧烈运动。

做好牵引 科学的牵引可以拉开椎间盘间隙而使膨出的髓核复位。因此，在绝对休息一周后可下床，就地取材，如双手抓住门框，两脚似着地而非着地，身体自然下垂、放松，每日早晚各1次，每次5～10分钟左右。

锻炼腰肌 急性期宜在床上开展五点支撑法锻炼。取仰卧位，以头、两肘、两足为支撑点，向上抬高身体，每次2～5分钟，每日2次。一个月后可做三点支撑锻炼，取仰卧位，以头和双足为支撑点向上抬高身体，每次4～6分钟，每日2次。

局部热疗 注意腰部保暖，可用热水袋、频谱仪、红外线等进行局部热疗，也可热敷。如中成药跌打丸每日1～2粒，研细酒调为稀糊状外敷患处，包扎固定后，再施以局部热疗，效果更佳。

不要依赖药物 腰疼严重时可以口服药物缓解，但是不要长时间内服或注射激素类药物。过量应用激素类药物可导致骨质疏松、肥胖、痤疮、易受感染等，重者可致股骨头坏死、糖尿病、高血压、胰腺炎等，应特别注意。（作者张本生）