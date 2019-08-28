防凉防燥 秋季养阴有四法

俗话说：“一场秋雨一阵凉。”夏季的炎热逐渐退去，秋高气爽，风干物燥。此时养生的总原则是“秋冬养阴”。只有顺应秋季的节气特点，才能保证旺盛的精力与活力。



饮食养生



秋季饮食宜多吃些滋阴润燥的食物，如银耳、甘蔗、梨、藕、菠菜、乌骨鸡、豆浆、鸭蛋、蜂蜜等。秋季养生要“少辛增酸”，因此可多吃些酸味食物，如苹果、石榴、葡萄、柚子、柠檬、山楂等，少食辛味食物，如葱、姜、蒜、辣椒等，以补肝气、收敛肺气。



★最佳蔬菜——莲藕



“荷莲一身宝，秋藕最补人。”秋令时节，正是鲜藕应市之时。此时天气干燥，吃莲藕能起到养阴清热、润燥止渴、清心安神的作用。同时，莲藕性温，有收缩血管的功能，多吃可以补肺养血。鲜藕除了含有大量的碳水化合物外，蛋白质和各种维生素及矿物质的含量也很丰富，还含有丰富的膳食纤维，可治疗便秘，促使有害物质排出。



最好搭配：黑木耳，白木耳。莲藕搭配白木耳，可以滋补肺阴；搭配黑木耳，则可以滋补肾阴。



★最佳水果——梨



梨因鲜嫩多汁，含有85%的水分，酸甜适口，含有丰富的维生素和钙、磷、铁、碘等微量元素等，被称为“天然矿泉水”，自古就被尊为“百果之宗”。秋季空气干燥，水分较少，若能每天坚持食用一定量的梨，能缓解秋燥、生津润肺。



最佳吃法：吃生梨能明显解除上呼吸道感染患者出现的咽喉干、痒、痛，声音哑以及便秘、尿赤等症状；将梨煮熟或蒸熟吃，如冰糖蒸梨可以起到滋阴润肺、止咳祛痰的作用，可防治痛风病、风湿病及关节炎，同时对治疗肺热咳嗽和喉咙痛等效果更佳。



★最佳肉类——鸭肉



秋季是鸭子最肥壮的季节，更重要的是，鸭子本是凉性食品，具有滋阴养胃、利水消肿的作用，适宜于滋阴养津以防秋燥。中医称鸭为滋补上品，是因为鸭肉具有较高的营养价值，鸭肉中的脂肪含量适中，比鸡肉高，比猪肉低。喝鸭汤进补，最好结合自己的体质状况，配合中药或者食物进行。



对于平时容易患咳嗽、感冒等呼吸道疾病等体质较弱的人群来说，制作鸭汤时，可加入山药、莲子、黄芪或西洋参，一般为30克~60克。对于女性来说，由于秋季皮肤干燥，制作鸭汤时，可加入百合、玉竹，以起到养颜护肤的作用。



喝茶养生



萝卜养生茶：白萝卜100克，茶叶5克。先将白萝卜洗净后切片煮烂，稍微加点食盐调味，再将茶叶冲泡5分钟后倒入萝卜汁内服用，每天两次。



此茶能清肺热、化痰湿。加少许食盐，既可调味，又可清肺消炎。



姜苏茶：生姜3克，苏叶3克。将生姜切成细丝，苏叶洗净，用开水冲泡10分钟代茶饮。每日两剂，上下午各温服1剂。



此茶有疏风散寒、理气和胃之功，适用于风寒感冒、头痛发热，或有恶心、呕吐、胃痛腹胀等肠胃不适型感冒。



桔红茶：桔红3克~6克、绿茶5克。桔红、绿茶用开水冲泡后，再放锅内隔水蒸20分钟服用。每日1剂，随时饮用。



此茶有润肺消痰、理气止咳之功， 适用于秋令咳嗽痰多、黏而咳痰不爽之症。



药物养生



秋季药补的基本原则应是以滋润为主，辅以补养气血。常用药物有西洋参、冬虫夏草、山药、芡实、麦冬、百合等。西洋参又叫花旗参，具有补气滋阴的效果，与其他参的功效有所不同，经常服用也不会上火，对于熬夜、虚火上升的人作用明显。冬虫夏草的主要功能是润肺补肾、止咳化痰、止血，尤其适用于气管炎、肺气虚、肾气虚引起的脏腑功能失调。山药分为干山药和新鲜山药，均具有补脾益肾的作用，尤其适合女性食用。除上述几味药外，秋季药补还可选用一些中成药，如复方蜂乳、生脉饮等。



按摩养生



承浆：承浆穴位于下唇凹陷处。用食指指腹用力压揉，口腔内就会涌出分泌液。这样不仅可预防秋燥，在分泌液中还有延缓衰老的腮腺素，能使人面色红润。



手三里：手三里穴在前臂肘横纹下两寸，阳溪与曲池的连线上。用手指按摩手三里穴80次～100次，早晚各1次。手三里穴为大肠经的一个重要穴位，按摩此穴有润化脾燥、生发脾气、调节肠胃功能等作用。



曲池：曲池穴位于肘横纹外侧端，屈肘时，尺泽穴与肱骨外上髁连线中点。用手指按摩曲池穴80次～100次，早晚各1次。曲池穴为大肠经的合穴，具有转化脾土之热，燥化大肠经湿热的作用。对热病、头痛、眩晕、腹痛、吐泻、瘰疬、上肢不遂等症有一定的治疗作用。



此外，还可以咀嚼鼓漱动作。晨起和睡前做上下颚运动，然后闭嘴，舌抵上颚，鼓漱100次，使津液满口，徐徐咽下。咀嚼时，胃肠血流量增加，可抵御秋季凉气对胃肠的损伤。（作者孟胜喜）