上通宵夜班，半夜吃一顿饱饭还是用零食充饥更好？澳大利亚研究人员认为，吃零食更好，既解饿，又不容易让人犯困。

研究人员把44名身体健康的非夜班员工分成三组，让他们在实验室内度过昼夜颠倒的一周，即白天大部分时间睡觉、通宵保持清醒。所有人每天24小时内从食物中摄取足够热量，早晚进餐时间相同。第一组午夜再加一餐，吃顿饱饭，热量占日摄取总量的30%；第二组午夜时吃奶酪、饼干或苹果之类的零食，热量仅是日摄取总量的10%；第三组半夜不吃任何食物，除早晚饭外，白天以零食加餐。结果显示，第二组人最清醒，反应最机敏，测试成绩最好，模拟驾驶时发生事故最少，对进餐量最满意。

研究人员在《营养素》杂志上发表文章写道，这项研究首次说明夜班加餐模式能够影响工作表现，半夜“吃一顿难以消化的大餐会让我们感觉更困”，身体“没有准备好消化这些食物”。下一步，研究人员打算研究哪些零食品种适合夜班工作者。