慢跑是公认对减肥很有用的有氧运动，但很多女孩子担心运动多了会变成“肌肉女”，尤其是腿变粗，体型不好看。广州市体育科学研究所体质健康研究室主任高雪峰说，普通人的运动强度其实很难达到肌肉变粗壮的效果，腿型、体型多半是遗传因素影响更大。不过，如果长期大量运动的话，还是需要注意科学方法，比如跑步后注意拉伸，缓解肌肉的疲劳紧张。总的来说，只要放松拉伸做得好，包括跑步在内，普通人群的各种运动锻炼是有助于改善体型的。

“科学系统的跑步锻炼，并不会让腿部变粗。”高雪峰说，观察专业运动员的腿型可以看到，中长跑项目的运动员腿部肌肉很流畅，多数都修长健美。这跟专业运动员的“选材”有关，对于竞技体育来说，腿型是选材的一个很重要因素。实际上，腿型更多受遗传影响，专业长跑运动员的腿并不粗，这也印证了科学的跑步训练并不会让小腿变粗。

“有一个例外，短跑运动员的臀部、大腿肌肉特别发达，视觉上是会显得‘粗壮’，这跟短跑对肌肉爆发力的要求有关。但普通人以中长距离的慢跑为主，也很难达到这样的训练强度。女孩子更关注的是夏天穿衣时很难通过衣物掩饰的小腿，也就是腓肠肌的线条是否美观，大腿则比较容易通过合适的衣服掩饰。”高雪峰说。

专家表示，爱美的女性朋友提到“小腿粗”是指“小腿肌肉变得强壮”。实际上，男女天生身体成分不同，肌肉所占比重不同，体型也就不同。为什么女性肌肉普遍没有男性发达呢？这是因为肌肉发达程度的不同关键取决于体内激素水平，男女内分泌系统存在很大差异，男性体内促进肌肉发达的雄性激素和生长激素的水平远远高于女性。从这个角度说，只要雌激素分泌正常，在普通运动人群的运动强度下，大部分的女孩子都不必担心自己因为运动锻炼就变得“男性化”，或者因为跑步锻炼而导致小腿粗。

其次，人的体型、身体成分受遗传的影响很大，并不是所有的人都能练成健美运动员，需要大量艰苦的训练、甚至辅助营养品才行。

跑前热身跑后拉伸 肌肉更有力有弹性

什么情况下，“跑步”会让腿变粗呢？高雪峰说，对于把跑步作为一种接近“专业”程度的爱好者来说，每周至少会跑步3次以上的，有个建议就是每次跑步后需要对腿部肌肉进行充分的放松、拉伸。否则肌肉处于紧张痉挛状态，久了真的会变硬、变形，轮廓不好看，不仅如此，还容易发生运动损伤。这也就是跑步腿“变粗”的风险因素了。如果跑步能结合跑前热身，跑后拉伸，适当进行力量练习和柔韧性练习，还能使肌肉更有力，更有弹性，看上去更舒展。

此外，区别于专业、专项运动员，对于普通的跑步爱好者来说，从全民健身的角度看，生活中还是建议将多样的运动项目结合在一起交替进行，比如今天跑步，明天可以游泳、下一次则参与球类运动等，这样更有利于全身健康和体型的塑造。

很多人不仅是跑步，对于任何运动都会担心肌肉过于发达的问题，实际上，每一项运动，每一个部位的力量训练，只要是科学的、系统的，包括完整的运动前热身、运动中的循序渐进、运动后的拉伸全过程，都能够让全身的体脂比达到理想的水平，整个人的身材只会越来越好，加上运动对人精神面貌的正面影响，这些都能让人的整体形象有很好的改观。（作者张宇 周洁莹）