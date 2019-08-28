学生哥长10斤重巨瘤 医生妙手切除

今年18岁的小王（化名）在高考体检时查出纵隔肿瘤，肿瘤巨大且侵犯了心脏大血管，加上心包积液，手术风险极大，切除十分困难。小王辗转多家医院，化疗加靶向药治疗效果均不理想。最终他来到中山大学孙逸仙纪念医院，医生团队为他实施了手术，完整切除了长达28厘米重达10斤的肿瘤，术后小王恢复良好。

高考体检查出恶性畸胎瘤

今年3月，一纸高考体检报告打破了小王家的宁静。胸片显示，小王纵隔里长了一个肿瘤，长度达20厘米。为了不影响高考，家长马上带着小王到上海的医院求诊，被诊断为“恶性畸胎瘤”，因为肿物已经侵犯心脏大血管并且体积巨大无法手术，随后小王接受了两次化疗和靶向药治疗。

让人揪心的是，肿瘤还在增大，医生告知治疗效果并不好。正当家人手足无措时，一位亲戚介绍小王到中山大学孙逸仙纪念医院就诊。该院胸外科陈炬教授有多年复杂纵隔肿瘤诊治经验，他仔细阅读了小王最近的胸部CT，结合症状和体征，考虑纵隔肿瘤、畸胎瘤低度恶性可能。

“由于肿瘤巨大，占据了胸腔绝大部分空间，已经侵犯了心脏大血管，挤压了后面的肺和心脏，需要尽快行手术治疗。否则肿瘤进一步发展，压迫症状会越来越严重，肺受压可能导致气促，心脏受压可能导致静脉压增高，严重时甚至危及生命。”陈炬说。

肿瘤不断生长 医生及时切除

入院后，再次复查CT评估肿瘤情况，发现肿瘤又增大了，已长达25厘米。此外心脏和主动脉、上腔静脉受侵犯，心包大量积液。

在联合胸外科、心脏外科、麻醉科等专家进行多学科会诊后，团队最终决定为小王进行手术切除纵隔病灶。

进行手术前，首先要解决麻醉的问题。小王的气管已经被肿瘤压扁，常规诱导、插管不仅无法维持呼吸，甚至可能因为肌肉松弛、肿瘤塌陷进一步加重气道狭窄，导致窒息无法通气。手术过程中，首先需要锯开胸骨，暴露肿瘤，并游离肿瘤表面，在肿瘤边缘分开与肺脏的粘连，然后暴露肿瘤的深部，切开受侵犯的心包，沿着心脏和大血管表面小心地解剖肿瘤，剥离肿瘤深部与主动脉及上腔静脉的间隙。最终手术顺利完成，医师团队切除下来的肿瘤长达28厘米，重达10斤。

畸胎瘤症状隐匿需警惕

陈炬介绍，畸胎瘤起源于原始胚胎的细胞，由于胚胎细胞还没有定型，正常的胚胎细胞可以发育成人体的各个部分，比如肌肉、毛发、骨骼、神经等，如果胚胎细胞的基因发生异常，它就可能长成包含多种成分的肿瘤。

大多数情况下畸胎瘤患者没有症状，很多人是体检时发现的，主要靠超声检查或拍CT、MR发现。当畸胎瘤长得比较大时会产生一些症状，主要是增大的肿瘤挤压了周围的器官产生的症状，比如挤压到气管会引起咳嗽，挤压到膀胱会引起排尿困难，挤压到直肠可能引起大便困难。

“大部分畸胎瘤都是良性的，只要做手术切除就能根治。少数恶性畸胎瘤需要通过手术、化疗等方法进行综合治疗，治疗效果也不错。”陈炬介绍，畸胎瘤发生于出生前，因此没有什么办法预防。但是定期规律体检、有不舒服时及时就医，可以尽早发现畸胎瘤尽早治疗。（作者梁超仪）