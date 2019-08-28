撤掉垃圾桶，改变“随手扔”

杭州要逐步实现垃圾“不落地”，今年年底前，全市主要道路、商业街等区域内撤掉容量240升的大垃圾桶，后续会根据每条道路的情况逐步推进，但杭州街头的果壳箱目前暂时不会减少，未来考虑逐步推进减量。

事实上，早在2016年杭州就在延安路、解放路等80条重点道路进行过撤桶的试点，取得过很好的效果。也就是说，将要推行的撤桶举措，并非生硬的“一刀切”，更不是突发奇想，而是循序渐进、有梯度的推进。从结果看，对于普通民众来说，受到此举的影响并不会太大，真正受影响的是沿街的商家和店铺，“随手扔”的日子将一去不复返。

这样做的意义是多重的。首先，它预示着杭州的垃圾分类工作进入了实质性的阶段，街头撤桶，将会形成一种垃圾分类势在必行的态势，从而进一步强化和巩固民众垃圾要分类的意识。其次，从目前来看，街头垃圾桶的存在，一方面对于市容市貌及周边环境都有诸多不好的影响；另一方面，现有的力量，很难做好对街头垃圾桶垃圾分类的指导和监督的工作，但如果这个环节没做好，那么垃圾分类的推行很可能就会大打折扣。事实上，取消道路上的垃圾桶，其主要的目的就在于规范垃圾分类的流程，改变民众随意丢垃圾的习惯。

有人可能会担忧，现阶段这么快就推出街头撤桶的举措，会不会操之过急，民众的素质还达不到这样的水平，很有可能就会出现大面积乱丢垃圾的现象，反而得不偿失。有这个担忧是正常的，毕竟以往的确出现过一些地方垃圾桶撤走后，结果成了垃圾场的事情。

可是，很多事既然方向是对的，就该毫不犹豫地去做，尤其是一些事关公共利益的福祉，更不能因噎废食。街头撤掉垃圾桶，甚至以后逐步撤掉果壳箱，是垃圾分类的必然之举。相信，大部分民众的素质都是能与之匹配的，现阶段无非只是改变习惯的问题。习惯的养成虽是一个长期过程，但只要引导得当、循序渐进，就不是什么难事。

民众习惯的改变需要自我意识和素质的提升，更需要外部条件的约束。说起垃圾分类，我们便不得不提到日本。去过日本的人都会感慨日本的街头非常干净，却很少看到有垃圾桶。这是因为日本人都有一个习惯，随身会携带专门收集垃圾的袋子，自己用过的纸巾，矿泉水瓶，食物残渣都用袋子装好，带回家去。

这个习惯是非常值得我们学习的。但这个习惯的养成，一开始也不是只靠民众的自觉性就成的。事实上，这背后是有严厉的惩处的，日本有一项“废弃物非法投放罪”，对违反者是有罚款甚至判刑的，乱丢弃废弃物者，将会被处以5年以下徒刑，并处罚金1000万日元（相当于67万多人民币）。

当然，一些现实的问题也必须要面对，比如，在撤桶之后，出现乱丢垃圾的现象该怎么办，这都需要有完备的防范及补救措施。事情尽量往前想一步，总是没有错的。（作者张炳剑）