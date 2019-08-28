中国居民康养水平大幅提升至17.06%

记者从国家卫健委今天举行的新闻发布会上获悉，2018年中国居民健康素养水平为17.06%，比2017年增长了2.88个百分点，继续呈现稳步提升态势，是开展监测以来增长幅度最大的一年。

从2012年起，中国组织开展了全国居民健康素养水平的动态监测。监测结果显示，城乡居民健康素养水平稳步提升，由2012年的8.80%上升到2018年的17.06%。

居民健康素养监测在31个省（自治区、直辖市）的336个监测点开展。监测内容以《中国公民健康素养——基本知识与技能》为依据，包括基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能三个方面。结果显示，中国居民健康素养总体水平持续提升，不同地区和人群的健康素养水平均有较大提升。

从城乡分布来看，城市居民健康素养水平为22.44%，农村居民为13.72%，城市高于农村，但农村的提升速度高于城市。（记者白剑峰）