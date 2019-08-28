中国人寿命从35岁增长到77岁

“人生七十古来稀”，这句古话放在今天的中国早已不适用了。作为衡量经济社会发展水平和医疗卫生服务水平的综合指标，中国人均寿命在70年间实现巨大跨越。日前，国家统计局发布报告指出，新中国成立70年以来，中国人口总量平稳增长，人口素质显著提升，特别是改革开放以来，不断扩大的流动人口规模，持续提高的人口城镇化水平，为经济社会持续健康发展注入了强大活力。

人口总量平稳增长

新中国成立70年来，中国总人口由1949年的5.4亿人发展到2018年的近14亿人，年均增长率约为1.4%。庞大的人口总量为中国经济腾飞提供了宝贵的人力资源。

新中国成立之初，中国人口出生率为36.0‰，死亡率高达20.0‰，自然增长率为16.0‰，平均预期寿命仅为35岁，属于高出生率、高死亡率、低自然增长率的传统型人口再生产类型。

新中国成立后，社会环境恢复和平，人民生活水平不断提高，医疗卫生事业逐步发展，到1957年，人口死亡率已下降至10.8‰，自然增长率升至23.2‰，人均预期寿命升至57岁。伴随死亡率的快速下降，中国人口再生产类型较快实现了第一次转变，进入了高出生率、低死亡率、高自然增长率的过渡型阶段。

进入20世纪70年代后，生育水平迅速下降，至1977年，总和生育率下降到3.0以下，上世纪末，总和生育率下降到1.8左右，出生率降至15‰以下，自然增长率降至8‰左右，2018年人均预期寿命为77岁。中国人口再生产类型进入低出生率、低死亡率、低自然增长率的阶段，与现代经济发达和较发达国家类似。

“人才红利”铺垫发展基石

中国是一个发展中的人口大国，劳动力资源丰富。新中国成立70年来尤其是改革开放以来，中国劳动力总量巨大带来的人口红利促进了经济社会持续健康发展。

2012年，中国劳动年龄人口的总量达到峰值9.22亿人，之后增量由正转负，总量进入减少阶段，2018年为8.97亿人，仍保持近9亿人的规模，劳动力资源绝对量依然庞大。

统计局报告指出，随着人口增长速度放缓、人口结构变化，劳动年龄人口总量减少成为长期趋势，人口红利因素逐渐减弱，而由人口文化素质和健康水平提升带来的“人才红利”，将成为推动中国经济高质量发展和社会进步的重要基石。

伴随科教兴国、人才强国战略实施，中国劳动年龄人口的知识技能水平不断提高，平均受教育年限由1982年的刚刚超过8年提高到2018年的10.63年，为建设知识型、技能型、创新型劳动者大军提供了坚实人力基础。

城镇化水平明显提升

城镇化是现代化的必由之路。改革开放前，由于人口就业压力巨大、大城市基础设施建设严重不足以及城乡二元结构等方面的现实国情，城镇化进程较缓慢。1949—1978年，中国城镇人口占总人口比重从10.64%增加到17.92%，平均每年提高不到0.3个百分点。改革开放40年间，中国的城镇化水平快速提升，成为中国发展中的一大奇迹。1978—2018年，全国总人口增长1.5倍，而城镇人口增长4.8倍；城镇人口占总人口比重由17.92%增加到59.58%，平均每年提高1.04个百分点。

中共十八大以来，党和国家明确提出实施以人的城镇化为核心，以提高城镇化质量为导向的新型城镇化战略，短短几年间，涉及十几亿人的新型城镇化建设取得了重大进展。户籍和常住人口城镇化率分别从2012年的35.33%、52.57%提高到2018年的43.37%、59.58%，户籍和常住人口城镇化率差距缩小1.03个百分点。截至2018年，有9000多万农业转移人口在城镇落户。