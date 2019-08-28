在很多人印象里，浙江宁波是烟雨迷蒙、碧波万顷的江南水乡。然而，虽地处海滨，宁波却是一个缺水型城市，不仅降雨时空分布不均，而且人均水资源占有量不到全国平均水平的一半。还记得小时候，农村的饮用水都是从山里担的、河里挑的，纯粹是看天喝水。就算在城里，自来水也大多取自河道里的水，水龙头一打开，一股漂白粉味扑鼻而来。那时，不仅水质很难达到标准，而且时不时停水。

岁月流转，我国水利建设不断取得新成就，水利保障经济社会发展的能力不断提升。身为水利人，为家乡水况改善作出贡献，是我一直以来的目标。从水利院校毕业后，我始终在水利一线工作，参加过水利工程建设，到过抗击台风的最前沿，也参与过县城的水域管理。后来，我离开了公务员岗位，到市属国企去参与水资源体制机制改革，推进区域水资源的统一调度和优化配置。

通过调研发现，宁波有400多座水库，其中大中型水库32座，具备向中心城区供水优质条件的有8座，如果将这8座大中型水库化作当地居民的“大水缸”，那么老百姓不仅能喝上水，还能喝好水。早期的水库大多用于防洪、灌溉，分散在山区，偶尔有用于供水的，也是供当地水厂，其他地方老百姓喝不到。针对这种情况，我们遵循优水优用的原则，将水库的供水纳入统一调度管理，水库好水用于老百姓的生活、江河水用于工业生产，有效缓解了水资源的供需矛盾。

城市在发展、人口在增加，这也就意味着用水需求只会越来越大。宁波的水资源终究是有限的，我们提出了“市内挖潜、市外引水”的思路。市外引水充分借鉴了南水北调模式，由政府牵头与隔壁市县合作，通过修筑水库，既帮助当地提高防洪能力，也将水引到宁波实现双赢，进而解决城市未来的用水问题。市内挖潜则是建设水库群联网联调工程，把宁波境内供水的水库用管道或者隧洞串连起来，组成一个水库“朋友圈”。在台风或汛期的时候，可以通过管道或隧洞把水引到“朋友圈”中水少的地方。一旦有水库出现水质问题，只需关闭这个水库的出水口，从其他水库调剂就可以解决问题。多管齐下、多措并举，让水库发挥出更大的社会效益，确保老百姓有水喝、喝好水。

几十年的水利工作经验告诉我，只有不断沉潜下去，创新火花才能冒出来。这样的创新绝不是吸人眼球的轰动效应，也不是简单模仿、照搬照抄，而是实事求是、因地制宜，以谋近虑远、顾此及彼的工作思路，创造一举多得、良性循环的工作成效。

治水兴水是关系国计民生的大事，必须构建系统完备、科学规范、运行有效的水治理体制机制，着力提高水资源综合利用水平。以更积极的态度、更主动的作为、更科学的统筹、更有力的落实，努力构建起安全、健康、优美的水系，我们就能为经济社会发展提供有力支撑，为人民群众生产生活提供坚实保障。

（作者为宁波原水集团有限公司党委书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2019年08月28日 05 版）