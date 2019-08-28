河北滦州：村村都有“二甲医院”

图为滦州市人民医院医共体影像诊断中心的医务人员正在对乡镇卫生院传来的影像片进行远程诊断。白云水摄

对于家住河北滦州市古马镇唐坨村64岁的农民刘万勤来说，此时能够跟别人一样吃饭、干活，多亏了村里的“二甲医院”。

说起村里的“二甲医院”，刘万勤不禁竖起大拇指：是滦州市人民医院医共体远程心电网络救了他的命，将他从死亡边缘拉了回来。

在中国农民旧有的概念里，村卫生室的村医只能拿药、打针，治不了大病。可近期发生在他身上的一件事，颠覆了他对小诊所村医的看法：小诊所也能看大病。

村医正在滦州市雷庄镇董庄子村卫生室给农民进行心电图检查。白云水摄

今年5月31日，爱喝酒的刘万勤小酌了一杯小酒，吃完饭后突然感觉浑身不舒服，还出了一身的汗，家人赶忙打电话给村里的邸中丽大夫。邸大夫赶到家中时，见脸色发白的刘万勤难受得一直捂着胸口说疼，判断可能是心脏有问题，赶忙让邻居把他送到村里诊室进行心电图检查，并马上传图至滦州市人民医院心电网络诊断中心。值班大夫孙伟荣即刻写出诊断报告并标记为危急值，通过网络传输回邸中丽诊所。

滦州市人民医院心电诊断中心主任赵秀芹电话告知邸大夫：患者心电图为快速房颤，心率160次/分，考虑为左主干病变，情况紧急，立即来医院治疗。

刘万勤在儿子的陪同下来到滦州市人民医院心内科得到及时有效救治，次日，心电监测转复为窦性心律，症状好转出院。

而这一切，都得益于滦州市人民医院医共体在此间农村基层的“全覆盖”。

为降低心脏病不良事件发生率，让优质医疗资源下沉到农村基层，让村里的“二甲医院”为当地民众提供家门口的便捷、优质服务，滦州市与16个卫生院以及17个村卫生室建立心电网络平台，免费出具诊断报告并无偿提供技术帮扶，让村里的群众就近享受当地“二甲医院”的优质医疗服务。在此基础上，医院还为120急救车安装心电网络系统，随时随地传图至心电网络诊断中心，让疾病诊断更专业、让治疗更快捷、让效果更显著。

雷庄镇董庄子村农民李国存说：“以前我去医院看病来回得花100元钱打车，到医院还得排队挂号、交费、检查，得一天时间才能看完。现在在家门口就能做心电图，真是又方便又省钱，”

随着互联网＋医疗的不断深入，网络心电图机走进村镇已不再是梦想。滦州市人民医院院长张力表示，为了让农村患者足不出村在诊所做心电图，我们购买20台网络心电图机，无偿投放到20个乡医诊所乡医，通过网络将心电图传输到滦州市人民医院心电诊断中心，心电诊断中心分析写出报告，立即回传到患者所在诊所，乡医打印报告给患者，实现了患者就近诊疗-市级医院专家服务-心电信息共享的就医新格局。让患者少跑路、少花钱，解决了百姓看病难看病贵的难题。

国家卫生健康委员会2019年4月宣布，全国已建成县域医共体2388个。今年，国家卫生健康委员会还提出要依托县级医院500强建设500个医共体，县域内新型服务模式正在形成。

针对当地农村人口分布广、居住分散，偏远地区百姓去大医院就诊着实不易的现状，滦州市人民医院与多家三甲医院建立医共体，将同一个区域内的医疗资源整合在一起，让好医生下沉到百姓身边，让群众看病更容易、更便宜、更便捷、更直接，从而实现了医疗资源的共享，让当地民众受益。

滦城街道中心卫生院医生张华玲说：“自从建立了医共体检验中心后，除了血尿便常规检查项目外的其他检验项目，都是由我们采集标本后直接送检并远程打印检验结果，患者就不用跑到滦州市人民医院去做检查了，让患者省时、省钱、省事，而且还给我们临床提供了及时、准确、专业的检验报告，让我们的治疗更加精确。”

“只要是为百姓做事，没有条件创造条件也要做，不但要做，还要做好、做细，要尽最大努力，为患者提供最好服务。” 张力表示，以解决老百姓看病难、看病贵问题为引领，不断推进医联体建设，在心电网络建设走进全国先进行列的基础上，建立医共体影像诊断中心，并与全市17家卫生院联网，对疑难复杂影像可以直接上传到滦州市人民医院影像诊断中心。建立医共体检验中心、病理诊断中心，与医共体滦城街道中心卫生院实现了信息共享互通，极大地方便了偏远地区患者就医。

近一年来，医共体心电网络中心共为乡镇卫生院及村卫生室上传心电图出具诊断报告7009人次，其中急性心梗患者138例。

滦州市卫生健康局局长王大勇认为，心电网络进乡村，百姓少花钱、少跑腿就能享受优质诊疗服务是滦州市卫生健康系统坚持以人民为中心，践行公立医院公益性理念的具体探索和实践，这种做法在全国也是不多见的。(白云水 侍海云)