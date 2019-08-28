废弃物摇身一变成小区创意景观

废旧轮胎打造彩虹路

家住洪山区白沙五路万科金色城市的庞女士告诉记者，她住1805栋，每天回家都会经过一条长约20米的彩虹路。而周末，她的两个孩子也特别喜欢到这条彩虹路上玩耍，这里是他们做游戏的乐园。

记者现场看到，这条彩虹路由碎石子和石板组合铺成，根据石子路的形状，两旁整齐排列着刷成红、黄、蓝、绿、橙、粉的半圆轮胎。

物业中心管理经理杨恒介绍，去年4月，物业把这条草坪间的小路进行了修缮，铺上了石子和石板。但没过几天，业主的意见来了：光秃秃的石板路太难看了。

物业员工发挥创意思维，决定利用废旧轮胎把这里做成一条彩虹路。确定方案后，物业向小区居民发出废旧轮胎回收的通知，得到小区居民积极响应。物业把这些轮胎对半切割，随后将切开的轮胎开口向下部分埋入土中，打造出这条亮眼的彩虹路。

记者看到，小区里还有条环形的景观路，也是彩色轮胎围边，内铺石子路；小区绿化带的草坪上，各角落随处可见彩色轮胎花坛。小区地下车库出入口处的两边墙上，各悬挂了三个彩色轮胎花坛，颜色亮丽，赏心悦目。

废旧木地板变成“田园风”木栅栏

在武昌东湖香榭水岸小区，记者看到，从车库出来的一条路的两侧均装有田园风格的木栅栏。

物业经理刘翠华介绍，这些木栅栏是物业的“巧手”维修师傅刘文生用业主家装修丢弃的废旧木地板进行切割，再重新装订，之后埋到土里就改造成了现在这样颇具田园风的木栅栏。

“以前，总是有车主喜欢把车停在这条路的两侧，还经常一半压在绿化带上，压坏了不少草坪。”刘翠华说，自从装上这个木栅栏后，车主再也没有把车停在绿化带上，还有不少年轻的小区业主到木栅栏这里来拍照，孩子也喜欢来玩。“丢木板的业主说，居然完全没认出来这么漂亮的木栅栏，是自己丢的废弃木板做成的。”

“僵尸”自行车成小区景观打卡点

在金银湖边的万科西半岛小区内，记者看到，中心花园绿化带上3辆重新刷漆的自行车前，不少业主带着孩子以此为背景给孩子拍照。两辆成人自行车被刷成了白色，1辆小号童车被刷成天蓝色，3辆自行车如一个自行车的三口之家，相映成趣。

正在现场遛娃的业主刘女士告诉记者，孩子特别喜欢这几辆自行车，平时下楼散步一定要到这里来玩，有时是骑在自行车上拍照，有时就靠着拍照，家里有朋友来玩也都觉得这个景点拍照留念特别有意思。“现在这里成了小区里的网红打卡点，不管是住在这里的人，还是外面来的客人，都喜欢到这里拍个照。”

小区物业人员介绍，这些自行车原本是停在小区非机动停车位的“僵尸车”，引起业主投诉，物业就采取了每半年清理一次僵尸车的举措。对公示两个月无人认领的僵尸车，就由物业自行处理，变废为宝。（作者冷靖华）