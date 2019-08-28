党的十八大以来，习近平总书记一直牵挂着广大人民群众的身体健康和用药安全，他强调：要始终把人民群众的身体健康放在首位。他指出，“要密切监测药品短缺情况，采取有效措施，解决好低价药、‘救命药’、‘孤儿药’以及儿童用药的供应问题。”

新版国家基本药物目录出台、促进仿制药研发创新、抗癌药零关税、药品集中采购、加快新药审批……承载着“一粒药”的重量，在全社会的共同努力下，一场更好保障广大人民群众用药需求的改革正强力推进。

鳞状细胞癌患者：我的“救命药”来了

“我之前用的是进口注射用盐酸博莱霉素，属于替代药品，不仅价格贵，而且经常出现用后发烧的情况。去年以来，终于用上了此前一直断货的国产注射用盐酸平阳霉素，价格低，副作用小，对于我和病友来说是真正的救命药。”山东济南一位31岁的鳞状细胞癌患者许女士说。

许女士所说的“救命药”产自吉林敖东药业集团延吉股份有限公司，属于国家基本药物及临床短缺品种。由于该药品对应的患者人数较少，加之药价低，研发成本高，企业难以盈利，曾经很长一段时间在医疗机构和市场上“消失”。

2015年7月16日，习近平总书记来到吉林敖东药业集团延吉股份有限公司，看产品展示，到车间了解工艺流程，勉励他们跟踪生物制药前沿动态，加强技术研发合作，努力打造科技含量和附加值更高的产品，为攻克人类疾病难题、促进群众身体健康多作贡献。

当年，吉林敖东投资1亿多元，引进国家一类抗肿瘤新药“注射用盐酸博安霉素”和国家基本药物及临床短缺品种“注射用盐酸平阳霉素”，设计新建了两条高科技生产专线。据统计，“平阳霉素”重新上市以来，已累计销售20万支。

山东省医保局医药价格和招标采购处副处长刘智介绍，当地通过采取开放式挂网管理、网下应急采购等措施，解决了过去药虽然生产出来了，但是医疗机构却买不到的尴尬局面。

患者分享政策红利的背后，是一份药品审评审批制度改革的成绩单。

国家药监局有关负责人介绍，通过对临床急需境外上市新药、罕见病药品设立专门通道审评机制，对具有明显临床价值的药品包括儿童用药实行优先审评审批，加快推进仿制药质量和疗效一致性评价等举措，推动解决药品短缺问题。

截至目前，已有抗肿瘤药盐酸阿来替尼胶囊、奥拉帕利片、罕见病药司来帕格片、诺西那生钠注射液等18个品种批准进口上市，892个申请纳入优先审评审批。

白血病患者：负担减轻，生活更有希望

针对癌症发病率逐年升高趋势，近年来，为了让患者早日用得起新药、好药，国家有关部门打出了抗癌药零关税、医保谈判、药品集中采购的“天价药”降价组合拳。

2017年7月，包括15种肿瘤靶向药物在内的一批进口药被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》并大幅降价。

2018年5月1日起，我国以暂定税率方式将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降为零。

“以前用靶向药格列卫都是自费，每年花费7万多元。现在药价降了，而且进医保了，负担减轻一半以上，生活更有希望了。”长春市患病8年的慢粒白血病患者赵先生说。

山东大学第二医院肿瘤防治中心副主任张在云表示，针对肺癌的进口治疗药物吉非替尼，患者每月光药费就得花15万元左右。近一两年，国产仿制药上市，患者每月仅需花费1494元；同时倒逼进口吉非替尼价格下降至每月6840元，并纳入医保范畴。“‘救命药’终于走近了普通工薪患者。”张在云说。

除了抗癌药价格逐渐“亲民”，药品集中采购和使用机制也让多种“天价药”降价效果显著。

今年4月，国家组织药品集中采购和使用试点在11个城市步入落地实施阶段。通过带量采购，25个中选药品平均降幅52%，最大降幅超过90%。

国家医保局医药服务管理司司长熊先军介绍，这项政策的落地预计节省药品费用58亿元，其中为患者节省药品支出约23亿元。

质量检查员：让每一种药、每一粒药安全、可靠、放心

在一辆冷链运输车里，处于-16℃以下冷冻状态的牛胰脏正从长春运往吉林敖东药业集团延吉股份有限公司。公司质检员做完动物种属、健康检疫、冷链运输、新鲜度检测等一系列质量检查后，这些脏器才被允许用作生产药品的原料。

“源头把关是我们生产出放心药的第一步。”公司生产副总经理尤海涛说。

49岁的灯检线操作工朱秀芳的任务是检查生产线上9万支药品的外观性状及真空完整性。如今，这么大的检测数量，仅需两个人就能完成。公司使用的从意大利引进的全自动冻干粉针侦检机，不仅可以100%检测出产品的外观完整性，还能实现产品真空密封性的逐瓶检查，确保产品的无菌性。

记者了解，为全面提高药品生产质量，吉林敖东药业集团延吉股份有限公司无论是药品生产还是产品检测，全部实现了自动化、可控化和智能化，最大限度避免了混淆、差错、污染风险，实现了精准制造。

“小小一粒药，承载着一个企业的责任，更承载着国家对民生的关切，我们一定牢牢把好药品质量关，保障好广大人民群众的用药需求。”吉林敖东药业集团股份有限公司董事长李秀林说。

（新华社记者：陈俊、赵丹丹、赵文君、闫祥岭）

新华社北京8月27日电