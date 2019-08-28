热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

多吃植物性食物有助改善心脏健康

曹淑芬

2019年08月28日08:23 来源：北京青年报

　　一项发表在《美国心脏协会》杂志上的新研究显示，大多数以植物为基础的食物和较少的动物性食物，可能与更好的心脏健康和降低心脏病发作、中风或其他心血管疾病的死亡风险有关联。

　　尽管人们没有必要完全放弃动物来源的食物，但这项研究确实表明，食用较大比例的植物性食物和较少比例的动物性食物，可能有助于降低患心脏病、中风或其他类型的心血管疾病的风险。

　　美国约翰霍普金斯布隆伯格公共卫生学院的研究人员审查了一个数据库，该数据库包含了从1987年到2016年监测的10000多名美国中年人的食物摄入信息，这些被监测者在研究开始时均没有心血管疾病。随后，研究人员根据参与者的饮食模式，按他们吃的植物性食物与动物性食物的比例进行分类。

　　研究结果显示，最常吃植物性食物的人患心血管疾病，如心脏病、中风、心力衰竭和其他疾病的风险降低了16%，他们死于心血管疾病的风险也降低了32%。

　　研究还发现，与食用最少量植物性食物的人相比，食用最多植物性食物的人死于任何原因的风险降低了25%。

　　研究人员表示，该研究结果强调了注重饮食的重要性，个别食物可能存在一些差异，但为了降低患心血管疾病的风险，人们应多吃蔬菜、坚果、全谷物、水果、豆类和较少的动物性食物。

　　美国心脏协会建议，人们应选择以植物为主的饮食，所选择的食物要富含营养，但食物中添加的糖、钠(盐)、胆固醇、动脉堵塞饱和脂肪以及反式脂肪的含量要低。比如，炸薯条或花椰菜比萨搭配奶酪是植物性的，但它们的营养价值较低，并且含有钠(盐)。而未经加工的食物，如新鲜水果、蔬菜和谷物都是不错的选择。

　　文/曹淑芬（译自美国《科学日报》）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn