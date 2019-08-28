多吃植物性食物有助改善心脏健康

一项发表在《美国心脏协会》杂志上的新研究显示，大多数以植物为基础的食物和较少的动物性食物，可能与更好的心脏健康和降低心脏病发作、中风或其他心血管疾病的死亡风险有关联。

尽管人们没有必要完全放弃动物来源的食物，但这项研究确实表明，食用较大比例的植物性食物和较少比例的动物性食物，可能有助于降低患心脏病、中风或其他类型的心血管疾病的风险。

美国约翰霍普金斯布隆伯格公共卫生学院的研究人员审查了一个数据库，该数据库包含了从1987年到2016年监测的10000多名美国中年人的食物摄入信息，这些被监测者在研究开始时均没有心血管疾病。随后，研究人员根据参与者的饮食模式，按他们吃的植物性食物与动物性食物的比例进行分类。

研究结果显示，最常吃植物性食物的人患心血管疾病，如心脏病、中风、心力衰竭和其他疾病的风险降低了16%，他们死于心血管疾病的风险也降低了32%。

研究还发现，与食用最少量植物性食物的人相比，食用最多植物性食物的人死于任何原因的风险降低了25%。

研究人员表示，该研究结果强调了注重饮食的重要性，个别食物可能存在一些差异，但为了降低患心血管疾病的风险，人们应多吃蔬菜、坚果、全谷物、水果、豆类和较少的动物性食物。

美国心脏协会建议，人们应选择以植物为主的饮食，所选择的食物要富含营养，但食物中添加的糖、钠(盐)、胆固醇、动脉堵塞饱和脂肪以及反式脂肪的含量要低。比如，炸薯条或花椰菜比萨搭配奶酪是植物性的，但它们的营养价值较低，并且含有钠(盐)。而未经加工的食物，如新鲜水果、蔬菜和谷物都是不错的选择。

文/曹淑芬（译自美国《科学日报》）