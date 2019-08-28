让快递绿色回收成为垃圾分类“样板间”

8月27日，菜鸟联手通达、百世在浙江全面启动“回箱计划”，首批铺设1500个绿色回收箱，推进快递包装分类回收和二次利用。此前，菜鸟联手中通、圆通、申通等快递企业在上海发起“回箱计划”，首批铺设1000个绿色回收箱，助力上海快递网点绿色回收全覆盖，培养市民快递包装分类回收、循环利用的习惯。

近年来，我国快递需求量保持高速增长态势，由此带来的快递包装处理难题日益突出。据统计，2018年全国快递包裹突破了500亿个，快递废弃包装占全国城市生产垃圾总量的0.85%，在部分大中城市，快递包装垃圾已占到生活垃圾增量的80%。今年国务院《政府工作报告》提出，“促进资源节约集约和循环利用，推广绿色建筑、绿色快递包装”，推广“绿色快递包装”首次写入政府工作报告，凸显了解决快递包装处理难题的重要性和迫切性。

目前，全国范围内正在大力推进城市垃圾分类，上海、杭州等试点城市已初步取得积极成效。在此背景下，菜鸟网络平台联合快递企业推出“回箱计划”，将快递包装分类回收、二次利用工作纳入城市垃圾分类治理体系，可以发挥特别的示范带动作用，引领快递物流业走向更加绿色环保。

城市垃圾分类处理旨在实现垃圾减量化、资源化、无害化，“三化”既体现了垃圾分类从易到难的排序，也反映了垃圾分类处理的实际操作步骤。调查统计显示，城市居民家庭丢弃的生活垃圾中，20%－30%是可回收物，50%－60%是厨余垃圾，10%－20%是其他垃圾，1%左右为有害垃圾。快递包装大部分属于可回收物，对快递包装进行分类回收和二次利用，从城市生活的一个重要侧面找到了最容易进入的切口（比厨余垃圾分类回收更容易操作），直接实现快递包装（垃圾）的减量化、资源化，进而推动快递包装（垃圾）的无害化处理。

城市垃圾分类是一个复杂庞大的系统工程，涉及政府职能部门（包括主管部门、监管部门、执法部门等）、专业机构或专门企业、产生垃圾的单位和企业（居民小区、快递企业等）、居民家庭和个人等多个治理主体。其中政府职能部门、专业机构或专门企业自然负有重要职责，而产生垃圾的单位和企业也须承担相应的治理责任。快递网络平台联合快递企业推出“回箱计划”，通过绿色回收箱对快递包装分类回收和二次利用，探索了一条产生垃圾的企业积极履行垃圾分类治理责任的新路，体现了企业在参与垃圾分类治理中更好地履行社会责任的追求。

居民也是城市垃圾分类的治理主体，但普通居民在垃圾分类治理中到底要承担多大的责任，推动居民参与治理应重在引导和激励，还是重在约束和惩戒，对此存在一些不同意见。快递网络平台联手快递企业推出“回箱计划”，成为“家门口的绿色公益”，向前来取快递的居民建议“在这里拆包裹，把纸箱留下，等你来寄件的时候，可以从回收箱里挑纸箱免费用”。通过操作性强的示范与引导，让普通居民获得实惠和激励，不断提高参与快递包装（垃圾）分类治理的积极性和自觉性。这种思路和做法，对推动居民参与厨余垃圾、其他垃圾和有害垃圾分类治理，也是有益的借鉴与启发。

在行业普遍推广快递绿色包装，夯实“回箱计划”的群众基础并不断改进和完善，快递绿色回收定能打造成城市垃圾分类治理的“样板间”。当这样的“样板间”越来越多，城市垃圾分类治理之路必定越走越宽。