发挥新疆民族药特色优势 助力健康中国

华源集团药材种植基地(阜康)负责人讲解中草药种植知识

“新疆民族药是我国医药的瑰宝，但由于各种原因，一直处于‘藏在深闺无人识’的状态。”日前，在“发挥民族药特色优势 推进健康中国行动”座谈会上，中国民族医药学会副会长、新疆华源集团银朵兰维药公司董事长李俊表示，作为中医药的重要组成部分，民族药有其自身特点和优势，新疆民族药制药企业要紧跟国家发展步伐，积极响应国家产业政策号召，紧紧抓住发展机遇，加快推动新疆民族药现代产业化建设。

挖掘民族药的“富矿”

美丽的新疆可以说是一座民族医药的“富矿”。根据第三次全国中药资源普查和第四次中药资源普查试点数据统计，新疆药用植物、动物、矿物等药材共1917种。传统维吾尔医常用药材有500多种，哈萨克医学古籍记载药物1106种，传统蒙药药材801种。

“新疆的民族药并不只是为新疆地区人民服务，也收到了越来越多的认可。”从事中药民族药研究近40年的新疆维吾尔自治区中药民族药研究所原所长、国务院津贴专家、贾晓光研究员介绍说，祖卡木颗粒、复方一枝蒿颗粒、寒喘祖帕颗粒……如今，越来越多的新疆药品在内地被人熟知。

目前已有部分新疆民族药品纳入国家基本药物目录和国家医保目录。一些民族药品还走进了援疆省市的医保目录。

李俊透露，目前银朵兰药业的部分产品，在内地市场的销量已经超过新疆地区。复方一枝蒿颗粒单品年销售近1亿元。“销售收入体现了群众对新疆民族医药的认可。”

以尿通卡克乃其片为例，新疆维吾尔自治区人民医院泌尿科主任医师文彬说，这款用于治疗尿路系统感染的药，在临床上使用较多。“主要用于治疗尿急、尿频等常见的尿路感染问题，此外，它还有一定的止疼效果，我们经常用于留置导尿管之后的相关治疗。”

公开资料显示，新疆医药工业近年保持快速稳定增长，10年间销售收入从5亿元增至2018年的60亿元，年均复合增长率达23%左右，成为自治区增长最快的行业之一。今年一季度全疆医药工业已实现销售收入18亿元，预计今年全年销售收入总量将超过去年。

推进民族药产学研结合

相对于其他行业，药品行业准入门槛高，药品研发高投入、高风险、高周期、高回报的特点。“民族药更需要创新发展，才能真正挖掘民族药的特色优势和价值，更好地服务群众。”李俊说。

银朵兰走的就是一条创新发展之路。据李俊介绍，银朵兰的前身是乌鲁木齐制药厂，有50年的制药历史，因产品结构单一、管理模式滞后等原因，企业面临破产。2001年重组改制调整产品结构，淘汰缺乏竞争力的化学药品，开发研究民族医药。如今，银朵兰是一家集新疆特色民族药种植、生产、营销和研发等产业链为一体的企业。2019年5月，新疆华源集团银朵兰维药公司上榜国家工信部公示的全国首批16家医药行业专精特新“小巨人”企业。

为了推动中医药科技成果转化，银朵兰先后与10余所科研单位开展项目合作，建立产学研联合发展平台，开展新疆民族药新品的研发工作，持续研发新疆民族药系列产品17个，并获得国药准字批准文号11个。公司先后投资5亿元建成疆内民族药生产基地及中药自动化提取生产车间，并发展了复方一枝蒿颗粒等年产值过千万的民族药品种。2014年12月在全国股转中心挂牌，成为新疆首家新三板的制药企业。

2017年3月，新疆药物研究所与新疆华源集团银朵兰维药股份有限公司签署维吾尔新药“比那甫西颗粒”科技成果转让协议。

新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所副所长、闫明研究员表示，科技成果转化、应用，才能更好地发挥其社会效益和经济效益，“比那甫西颗粒”是由科研团队经过不懈探索、自主研发的新药，成果的转移转化将大大加快该新药的上市进程，是新疆中医民族医药科技创新成果转化的一个典型范例。

李俊透露，当前，该项目由四川大学华西医院牵头，在黑龙江中医药大学附属第一医院、中南大学湘雅医院等八家医院进行Ⅱ期临床研究，2020年启动Ⅲ期临床。

积极推动民族药产业化

作为中国民族医药学会副会长，同时也是一家新疆民族药企业的负责人，李俊立志要“扛新疆民族药大旗”。李俊说，近年来，自治区各级政府大力扶持和促进民族医药发展，疆内民族药生产企业已逐步崭露头角，但在将资源优势转化为市场产业化核心竞争优势方面存在不足。因此，大力推进新疆民族药产业化发展迫在眉睫。“振兴新疆民族药必须坚持走产业化发展之路，通过现代化、规模化生产，依靠科技进步、技术创新升级打造品牌，抢占市场份额，才能实现民族药企业持续快速发展。”

作为新疆民族药产业化的践行者，李俊带领银朵兰坚定不移走产业化发展之路。企业加强生产源头、制药过程、研发创新与市场营销关键环节把控，不断升级优化“公司+基地+农户+车间+科研院所+市场”的产业化经营模式，形成以新疆民族药种植、生产、研发、销售为一体、上下游联动的完整产业链，实现多方共赢。

一枝蒿在新疆药用历史悠久，野生资源数量在逐年锐减。银朵兰药业早在2004年就开展了道地药材野生变家种的技术研究。通过与科研院所合作，进行一枝蒿种子发芽实验研究、灌排水及施肥研究、一枝蒿药材适生区及生态环境研究、一枝蒿种子储存时间对品质的影响研究等。历经10年的努力，解决了独家产品在药材原料上的后顾之忧。

“新疆民族药是我们民族药的瑰宝之一，现在新疆具有医药资源优势，应加强一枝蒿等新疆特有优势中药材资源的保护，加快新药的研发创新和市场开拓。”贾晓光说。他强调，随着“一带一路”重大倡议的推进，中药民族药迎来了进一步走向世界的战略机遇期。“独有的民族药资源、地缘优势和深厚的历史底蕴，都为新疆中医民族医药的发展提供了前所未有的机遇。”在他看来，新疆民族药产业快速发展的未来可期。（赵敬菡）