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全国工商联人才交流服务中心在湖北运鸿集团挂牌设立“院士专家科技服务站”和“大健康人才实训基地”

2019年08月27日15:09 来源：人民网-人民健康网

9月12日上午，全国工商联人才交流服务中心“院士专家科技服务站”和“大健康人才实训基地”落户湖北运鸿集团的授牌仪式在武汉举行。

全国工商联人才中心党支部书记、办公室主任王书柏在致辞时表示，全国工商联人才中心自2013年开始，组织开展了“百名院士进民企”活动，按照“需求为导向，企业为主体，服务为手段，实效为根本”的原则，筛选部分有代表性的民营企业设立“院士专家科技服务站”，组织院士专家为建站企业提供科技咨询、技术指导、政策辅导、平台对接、人才培养等定点、定的科技帮扶服务，发挥院士专家们的技术引领和智囊作用，促进建立以企业为主体、产学研相结合的科技创新平台，目前来看，效果很好。我们这次过来先把牌子挂起来，今后还将组织相关院士专家与企业进行对接，为企业发展把脉问诊。同时，全国工商联人才中心作为国家级专业人才机构，在全国拥有众多专业人才培训网点，开展了包括大健康产业从业人员在内的职业技能培训工作，培训了一大批大健康产业人才。而湖北运鸿能源集团在大健康产业领域做了不少工作，研发了不少产品，这次在这里同时挂牌设立“大健康人才实训基地”，目的是把经全国工商联人才中心培训的行业人才推荐到企业来实习、就业，并通过这个平台，进一步开展行业资源对接、科研项目合作。

“院士专家科技服务站”和“大健康人才实训基地”的落户，必将为企业对接全国高层次院士专家资源提供支撑，为企业培养引进各类高素质、高质量的大健康人才提供良好通道，对激发企业内生活力和创新动力，提高科技成果转化效率，促进企业实现健康、可持续发展提供强劲动力。

据悉，湖北运鸿集团经过多年创新发展，已经形成了大健康（生物医药、康养医院）、新能源（光伏发电、硅矿开发）、生态农业（生态食品基地）、物流（武汉东丰物流）、电子商务（有味生活电商平台）、食品（肽家园系列产品）等六大产业结构，今后还将通过并购整合国内外健康产业资源，打造模式创新、技术创新、服务创新、标准创新、交流创新的健康产业大平台，为实现“健康中国2030”发挥积极作用，构建高效运行、独具特色、具有国际竞争力的大健康肽产业集群，力争成为我国大健康产业的领军企业。 

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：崔元苑、杨迪)


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