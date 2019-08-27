本文专家：魏镜 北京协和医院心理医学科主任

曾在《甄嬛传》中饰演宁嫔而被观众熟悉的演员热依扎，25日深夜微博晒出自己患有重度抑郁症的诊断书， 3天前，她曾发布微博称自己患有重度抑郁症+重度焦虑，因其一直以阳光形象示人，让很多不敢相信原来她一直受抑郁症的困扰。

诊断书显示，“患者有慢性心情恶劣，最近情况严重，目前为重度抑郁发作，并有自杀风险”。

“头疼、浑身疼(每天起来像被一百个人打过)、胸口疼、喉管咳嗽到突然闭塞五六秒然后大口喘气，瘦到皮包骨 、吃不下睡不着、一天拉肚子六、七次，出现幻觉，记忆力减退(一句台词背了一个小时背到哭)、会突然躺在沙发上心脏跳动到无法呼吸”，精神上会感到“脑子里总有人诅咒，天天否定自己怀疑自己，自残”。热依扎也在微博中这样描述自己患病时的状态。

中国Kadoorie生物库协作组2017年在美国心脏协会杂志(JAHA)发布的一项研究显示：在分析了近50万中国30~79岁成年人的数据之后，发现重度抑郁症的整体患病率为千分之六。

抑郁症的发病率逐年走高，重度抑郁症真的很可怕吗?

重度抑郁很难自我调节

北京协和医院心理医学科主任魏镜曾在接受健康时报采访时表示，临床上一般将抑郁症分为轻、中、重三个程度，轻度抑郁症虽然会感觉情绪低落、郁闷，但不影响日常正常的生活，社会功能、家庭功能、社交功能都能维持正常，可以通过自我调节或心理治疗缓解。

如果到了中度抑郁的程度，自我调节已经很困难了，正常生活也受到了影响，需要遵医嘱进行相应的药物治疗。而一旦发展到重度抑郁，不仅自我功能受到影响，生活上还需要别人照顾，甚至会出现精神症状，会产生自杀的念头。

魏镜强调，中度抑郁症发展到重度的可能性很大，速度也可能很快，因此，在疾病发展到轻中度的时候，最好能及时就医，避免病情恶化。

坚持用药足量、足疗程

热依扎也分享了自己走出重度抑郁的秘诀就是选择“相信医生 ，按时吃药”，最终“在家人和爱人的陪伴，朋友们的关心，好很多了。”

一般来说，西药发挥作用是“立竿见影”的。可是，抗抑郁药是个例外。这是因为抗抑郁药作用于大脑，要经历一段漫长的旅程。实现改善大脑神经递质的功能，既需要足够的药量，也需要足够的时间。任何一种抗抑郁症起效，至少需要4到6周的时间，有的甚至需要6到8周，保证足量足疗程。

魏镜表示，对于比较严重的患者，一次治疗时间一般不低于一年，需要患者跟随疗程，坚持到底。

因为全疗程治疗时间较长，会让一些病人误以为是药物成瘾或依赖。很多患者服药三五天之后，发现并没有效果，于是就因失望而停药。

也有的患者坚持服药一段时间，服药过程中一旦症状好转，就会擅自停药。事实上，患者能体验自身各方面都在好转，正是大脑在药物作用下开始恢复，但还需要持续的药物作用使大脑功能完全恢复正常，并保持稳定以有利于治愈，直到这个时候才能停药。

秋冬季节抑郁症高发，魏镜提醒，当发现自己在一段时间之内心情、兴趣、体力比之前下降了，而且不能自我缓解，或者每天大部分时间都会这样，时间持续两周以上就要注意，此时很可能处在抑郁的风险之中，需要及时就诊，寻求专业医生的帮助。