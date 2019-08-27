“家有00后，在变化的时代做成长型父母”亲子教育沙龙在京举行

00后成长在一个飞速变化的时代，而且步入了个性表达和自我主张的重要人生阶段。由于成长背景和信息渠道等种种差异，父母在亲子关系中面临着亚文化隔阂、数字代沟、健康焦虑在内的一系列新挑战，这样的亲子相处，更呼喊父母的同步成长。

8月24日下午，由《生命时报》社联合中国人口宣传教育中心共同主办的“家有00后，在变化的时代做成长型父母”亲子教育沙龙在北京举行。本次亲子教育沙龙面向00后父母，从心理、科技、营养三个维度的变化出发，以“有度”的理念为核心线索，采取现场互动和在线直播的形式，除专家演讲外，还设计了趣味问答、直播观众问答等多个互动环节，线上线下观众纷纷积极参与，与专家热烈探讨，让“有度管理”的理念深入每一位家长的心中，引导当代父母的成长之路。

图为中国人口宣传教育中心主任姚宏文（右二）、《生命时报》社副社长兼执行主编丁文君（左一）和三位专家合影

以尊重为前提，管理有“度”

在信息与观点多元的时代，家长和孩子由于存在社交圈和信息渠道的差异，观念的差距更加放大，科学沟通也变得更加重要。在活动现场，中国青少年研究中心少年儿童研究所所长孙宏艳表示，亲子间客观存在价值观差异，可谓“通则不痛，痛则不通”。家长要正视与孩子之间的隔阂与冲突，并学会以尊重为前提的沟通。在沟通的技巧上，要与孩子站在一起，建立同盟式的亲子关系，共同管理生活的方方面面。尤其是在对待孩子游戏追星、汽水零食等生活爱好上，要学会尊重与理解这些爱好对于孩子成长的积极意义，而不要直接否定；另一方面要相信和配合孩子自控，与孩子建立一个共同管理的“度”，在“度”的把控中逐步培养孩子的独立人格，最终实现孩子的自我管理，与孩子共同成长。

辩证看待信息技术，拥抱智慧生活

《2017中国儿童网络素养状况系列研究报告》指出“超过六成的14岁儿童的父母表示孩子懂得更多的上网技能，与家长形成了‘数字代沟’”，孩子更多地掌握先进的信息技术，这也无形之间增加了家长不确定性的焦虑。中国科学院心理研究所研究员李新影表示，一味地将孩子与技术隔离开，是不现实的，也不利于他的健康成长。作为家长，要辩证看待技术，陪孩子一起去了解，去探索，去实验，通过反向学习，有度把控技术生活；通过技术结合趋势，培养孩子的创造力、提升个人灵敏度以及梳理同理心，进行针对性培养。

培养“健商”，共同管理健康

孩子营养过剩，饮食不均衡是当代父母的典型健康焦虑。解放军总医院第八医学中心营养科主任左小霞指出，作为新时代的父母，科学的食育是解开健康焦虑的钥匙。通过对膳食宝塔的解读，左小霞提出营养均衡，全面适度的理念，并就孩子的膳食日常给出全面细致的“当代食育指南”。以科学控糖为例，左小霞提倡大家要学会计算食物营养成分，既不要过量，也不要盲目拒绝。同时可以适当选择代糖产品，比如一些低卡零卡饮料，让孩子在享受甜蜜的同时，也不用担心热量问题。（蔡熊更）