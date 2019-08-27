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月季当归泡酒，调经

代金刚

2019年08月27日09:36 来源：人民网-生命时报

中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚□ 田思玮

月经先期是指月经周期提前7天以上，或20天左右一次，连续发生两个周期。该病常与月经过多同时发生，严重者可发展成崩漏，所以应及时治疗。中医认为，月经先期多为气虚、血热等证型。

在此推荐一个帮助规律月经的方子：取月季花12朵、当归15克、丹皮15克，浸于白酒内，月经来潮时适量饮用。方中，月季花不仅是观赏花卉，而且是一味妇科良药。中医认为，月季味甘性温，入肝经，有活血调经、消肿解毒的功效。由于月季花的祛瘀、行气、止痛作用明显，故常被用于治疗月经不调、痛经等病症，在此验方中作为君药。当归入心、肝、脾经，有补血、活血、调经止痛的作用。丹皮味辛苦，性凉，入心、肝、肾经，可清热、凉血、和血、消瘀。以白酒为引，可通经活血，引药物直达病所。因肝郁导致的月经先期，伴有小腹疼痛、胁肋疼痛、爱叹气、舌红苔黄等症状者，可尝试服用此方，长期使用才有效。

患者平时不应过于劳累，适当休息，多食用青色食物。可适当配合导引六字诀之“嘘”字诀、二十四节气养生操之“清明开弓射箭式”，通过这些动作疏肝利胆、舒筋活络，缓解症状。

(责编：李轶群、杨迪)


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