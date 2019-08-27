儿童乐园不该是“病菌基地”

眼下，海洋球乐园在我国各大城市并不鲜见。让家长们担心的是：这些海洋球卫生情况如何？平时是否消毒？谁来监管？

现在商场大多有儿童乐园、游乐场，而几乎每家儿童游乐场都会设置海洋球项目。这种随处可见的海洋球项目最大的问题就是卫生问题。一方面，海洋球作为一种开放式的游乐项目，玩耍的孩子很多，而且都是密切接触，很多孩子甚至会直接埋身于海洋球中，交叉感染风险较大。另一方面，海洋球的清洁维护没有强制标准，也没有监管机制。多长时间清洗一次，以及怎么清洗和需要达到什么标准，全靠商家自觉。

美国北佐治亚大学研究人员发现，海洋球池是藏污纳垢之处，最脏的球池里平均每枚球附着细菌17万多个。30余种细菌可能造成尿路感染、皮肤感染，严重的可能令人感染败血症、心内膜炎、脑膜炎或者肺炎。可见，当前海洋球“清洁靠自觉，消毒看良心”的失管状况亟待改变。

其实，不独是海洋球，儿童游乐项目普遍缺乏卫生标准、操作规范和监管细则。目前，《公共场所卫生管理条例》及《公共场所卫生管理条例实施细则》均未将商场儿童游乐园列入适用范畴。制度标准不健全、卫生防线未建立，危害孩子健康的细菌病毒焉能不乘虚而入？

海洋球成“脏脏球”，儿童乐园成“病菌基地”，这一现状不能再持续下去了。（作者徐建辉）