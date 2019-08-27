“方便群众看中医”贵州出实招

近日，贵州省中医药管理局印发《贵州省方便群众看中医进一步改善中医医院服务工作方案》，在全省各级各类中医医院推广实施一批优化流程、改善服务的措施，用实际行动贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育要求。

《方案》对改善服务，便民惠民，提出明确时间节点和具体任务。《方案》提出，8月底前提供“三项服务”。一是为群众提供便捷权威的中医医疗信息查询服务。依托国家中医药管理局官网和中国中医药报官网建设便民就医导航专栏，分期分批发布国医大师、全国名老中医和省名中医、临床重点专科（中医专业）等基本信息。二是为群众提供更加准确清楚的导诊标识指示服务。督促全省各级各类中医医院对院内导诊标识指示牌等进行全面排查整改。三是为群众提供更加方便质优的中药服务。督促全省具备一定信息化建设基础的二级及以上中医医院，加快中药煎药管理与质量控制信息系统建设，建立溯源追责机制，进一步保障广大群众用药安全。

《方案》明确，8月底起推进“两项措施”。一是推进电子胶片服务。督促全省具备条件的中医医院，合理设计电子胶片服务流程，为群众提供电子胶片服务。二是推进优质医疗资源下沉。在全省持续推进中医医联体建设，推动高水平推动高水平中医药人才、技术、管理等下沉基层。开展高水平中医医师团队下基层活动。

《方案》要求，12月底前提升“四项水平”。一是提升基层中医药服务水平。全省基层医疗卫生机构中医诊疗区（中医馆）要加快推进中医信息化建设，接入贵州省中医馆健康信息平台。二是提升中医医院窗口服务水平。全面推广实施“一站式服务”，省级中医医院要进一步改造优化中医医院服务流程，把印章、票据、医保政策咨询等功能窗口前移整合。三是提升预约挂号服务水平。全面加强预约诊疗，各级各类中医医院必须从微信公众号、手机App、网站、电话等方式中选择开通至少3种以上预约方式，逐步增加网上预约号源比例，进一步提升预约诊疗率，力争预约时段精准到30分钟以内。四是提升中医医院环境整治水平。全面推进中医医院厕所革命，中医医院厕所全面达到干净、卫生和整洁要求。（作者杨婷婷）