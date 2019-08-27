中国将建立药品短缺预警和应对机制

日前召开的国新办例行政策吹风会透露，为进一步建立健全基本药物、急（抢）救药、短缺药和原料药等常用药保供稳价长效机制，我国将建立药品短缺监测预警和应对机制。

近来，因原料垄断、药厂停产等原因，我国常用药涨价及断供时有发生。监测数据显示，2015年以来，70%的常用药价格降低或持平，抗癌药等高价药品价格平均降幅达到18%。30%左右常用药的价格有所上涨，个别品种涨幅较大。

国家医保局副局长陈金甫表示，从药品涨价的原因来看，一是市场调节机制作用还不充分；二是上游原料药垄断涨价；三是有客观的成本因素。

国家卫健委副主任曾益新表示，我国将完善药品短缺监测预警和应对机制，实施药品停产报告制度，推动医疗机构设置急（抢）救药等库存警戒线，建立健全短缺药品常态储备机制。同时将进一步完善药品采购政策。对国家和省级短缺药品清单中的品种允许企业合理定价、直接挂网采购。加大执法力度，严肃查处原料药垄断、操控市场等违法违规问题。（记者刘 峣）