生活精彩 人生出彩（

新中国成立70年，经济发展每前进一步，民生改善就跟进一步

有奋斗就有希望，有开拓就有奔头，这在推动全社会活力进一步迸发的同时，也让每一个奋斗者获得感满满

以时间为“经”，以一个个民生故事为“纬”，就会发现，新中国成立70年，是一幅亿万中国人民收获美好生活、精彩人生的织锦

走进“时光屋”，在缝纫机、“大方砖”录音机、黑白电视机等老物件中触摸旧时光，体悟今日生活来之不易；进入“供销社”，体验米面粮油“凭票供应”，更觉今天物质生活之丰富；换上工装裤、“的确良”，在老照相馆拍张照，通过镜头展现70年服饰风尚变迁……这段时间，人民日报社新媒体中心主办的2019年时光博物馆活动，开启了全国巡展，人们在一个个“光阴的故事”中，感受新中国70年的历史巨变，也让人们对获得感有了一份更切身的体悟。

1949—2019，这70年，是中国走向富强、迈向复兴的70年，也是人民群众生活发生翻天覆地变化、日子越过越红火的70年。新中国成立之初，“楼上楼下，电灯电话”“种地不用牛，点灯不用油”，被认为是理想的好生活。这样的说法，也从一个侧面反映了当时的物质短缺状况。那时，有的地方群众还是“一条竹竿当衣柜，两块木板铺张床，三顿吃的是杂粮”；如今，“泥坯房”变成了钢筋混凝土结构，满眼的“蓝灰黑”早已是色彩斑斓的着装，爬屋上树看露天电影也成为回忆，居民人均可支配收入名义增长566.6倍。告别了物资匮乏，扔掉了各种票证，远离了商品短缺，挥别了贫乏的精神文化生活，70年里，亿万中国人民在富裕安康的广阔道路上稳步前进。

70年来，时代的“民生热词”一直在变，从粮票、公共食堂、“三转一响”，到“菜篮子工程”、万元户、下海，再到5G、“互联网+”、人工智能，这些日常生活的点点滴滴，折射出中国社会发展的历史性转变。新中国成立70年，经济发展每前进一步，民生改善就跟进一步。经济发展与民生改善的有机统一，不是一时性的制度安排，而是一种价值理念、一种发展智慧，承载着中国共产党始终如一的初心和使命。以出行为例，从绿皮车到高铁的升级换代，从关注速度快慢、服务如何，到关注火车站打车难有没有缓解、高铁上怎么收到沿途的外卖，群众的需求得到越来越精准的满足。经济发展与民生改善良性互动、相得益彰，让亿万中国人民在与时代同进步、在与国家共发展中，收获了更美好的生活。

70年里，中国人民收获的，不仅有生活的精彩，更有人生的出彩。新中国成立以来，我们推行的每一项民生工程，都在提升群众生活水平的同时，为拼搏者、奋斗者创造人生出彩的机会。就拿教育来说，新中国成立之初，受过小学以上教育的人口，占总人口的比重不足14%，受过中学以上教育的占比不足1%。从广泛开设扫盲班、识字班，到推广速成识字法、出版《新华字典》等工具书；从基本普及九年义务教育，到高等教育等各级各类教育实现跨越式发展，70年来，高等教育毛入学率接近50%，教育资源越来越丰富，学习形式越来越多样，既推动了国民素质显著提高，也让更多人拥有了改变自身命运的能力。最令人充满成就感的，永远是用自己的双手创造更美好的生活。新中国成立70年来，尤其是改革开放40多年来，经济社会的飞速发展，使得改变命运的机会越来越多，人生出彩的舞台越来越大。有奋斗就有希望，有开拓就有奔头，这在推动全社会活力进一步迸发的同时，也让每一个奋斗者获得感满满。

如果以时间为“经”，以一个个民生故事为“纬”，就会发现，新中国成立70年，是一幅亿万中国人民收获美好生活、精彩人生的织锦：“路修通了”“城里落户了”“涨工资了”“住上新房子了”“环境更好了”……70年风雨兼程，70年沧桑巨变，70年春华秋实。“好日子是干出来的”，让我们以梦为马、再接再厉，继续向着幸福生活、美好明天而努力奔跑。

《 人民日报 》（ 2019年08月27日 05 版）