女子烈日下一日游晒伤眼睛

天气炎热、太阳暴晒，防晒成了生活中重要的一个环节，可百密终有一疏，女子在亲水游一天后，眼睛竟被晒伤。

38岁的杨女士家住汉口，有高度近视的她平时都戴着眼镜。8月23日，她和丈夫带着孩子去东湖玩了一天，玩的是比较清爽的亲水项目，所以就没戴太阳镜。回到家，杨女士感觉眼睛酸痛，到第二天早上，她去关阳台的玻璃拉门，没想到看到的门框竟然是呈S形的弯曲变形状态。她立刻赶到武汉市中心医院就诊。

眼科李双医生检查发现，杨女士的眼底黄斑区出现损伤。了解到杨女士平时有长时间对着电子屏幕的习惯，李医生诊断，患者眼底本就有了一些病变，这次长时间暴晒导致症状加剧。李双医生介绍，“这段时间，类似杨女士的病人有很多。有一位50多岁的出租车司机，开车不戴太阳镜，后来出现视觉中间有一块黑斑的情况。杨女士就诊及时，通过药物治疗后就能康复。”

眼睛为什么会被晒伤？眼科主任项弈解释，如果紫外线大量触及眼底，90%视觉细胞都集中在这里的黄斑就会被‘灼伤’。起初会使驾驶和阅读变得困难，如果不积极治疗，可能一步步向失明进展。

项主任提醒，需要进行长时间户外活动的人群，应选择佩戴能有效阻挡紫外线的太阳镜。太阳镜的镜片也不是越深越好，太深的镜片会导致虹膜扩张，反而让更多光线进入眼睛。（作者武叶 ）