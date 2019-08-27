热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

女子烈日下一日游晒伤眼睛

武叶

2019年08月27日08:34 来源：武汉晨报

天气炎热、太阳暴晒，防晒成了生活中重要的一个环节，可百密终有一疏，女子在亲水游一天后，眼睛竟被晒伤。

38岁的杨女士家住汉口，有高度近视的她平时都戴着眼镜。8月23日，她和丈夫带着孩子去东湖玩了一天，玩的是比较清爽的亲水项目，所以就没戴太阳镜。回到家，杨女士感觉眼睛酸痛，到第二天早上，她去关阳台的玻璃拉门，没想到看到的门框竟然是呈S形的弯曲变形状态。她立刻赶到武汉市中心医院就诊。

眼科李双医生检查发现，杨女士的眼底黄斑区出现损伤。了解到杨女士平时有长时间对着电子屏幕的习惯，李医生诊断，患者眼底本就有了一些病变，这次长时间暴晒导致症状加剧。李双医生介绍，“这段时间，类似杨女士的病人有很多。有一位50多岁的出租车司机，开车不戴太阳镜，后来出现视觉中间有一块黑斑的情况。杨女士就诊及时，通过药物治疗后就能康复。”

眼睛为什么会被晒伤？眼科主任项弈解释，如果紫外线大量触及眼底，90%视觉细胞都集中在这里的黄斑就会被‘灼伤’。起初会使驾驶和阅读变得困难，如果不积极治疗，可能一步步向失明进展。

项主任提醒，需要进行长时间户外活动的人群，应选择佩戴能有效阻挡紫外线的太阳镜。太阳镜的镜片也不是越深越好，太深的镜片会导致虹膜扩张，反而让更多光线进入眼睛。（作者武叶 ）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn