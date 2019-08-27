“贴秋膘”过猛 当心贴出病

指导专家

杨红忠 长沙市中心医院肺科医院副院长、呼吸病诊疗中心主任，主任医师

王 振 长沙市中心医院神经内科主任，主任医师

丁 宁 长沙市中心医院急诊科副主任医师

王蔓菁 长沙市中心医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师

长达40天的三伏天熬出了头，但“秋老虎”的威力也不可小觑。整夜吹空调引起慢性阻塞性肺病（简称慢阻肺）急性发作、面神经炎，饱餐过后引发急性胃肠炎、鼻出血……最近，各大医院的门诊患者中，因贪凉、盲目“贴秋膘”引发疾病的患者不少。长沙市中心医院专家提醒，夏秋交替之际应避免贪凉和盲目进补。

A

急性胃肠炎

典型病例 “贴秋膘”一顿猛吃，腹痛不止进医院

李先生向来爱吃烧烤、喝啤酒。近日，他和朋友一起吃晚饭，大家聊起了“贴秋膘”的话题，于是决定好好补一补。各种肉串、牛羊排、猪手等油腻美食下肚，再配上冰镇啤酒，大家不知不觉就吃得肚子胀鼓鼓的。饱餐回家后，李先生出现了恶心、腹痛等症状，起初以为只是吃多了，消化了就好，谁知到了下半夜，不仅腹痛没有缓解，还出现了腹泻不止的症状。李先生不得不连夜赶到长沙市中心医院看急诊，经检查被确诊为急性胃肠炎。

健康提醒 饮食宜清淡，别盲目“贴秋膘”

“每年夏秋交替之际，都是急性胃肠炎的高发季节。”长沙市中心医院急诊科副主任医师丁宁解释，立秋后高温天气缓解，人的脾胃功能逐渐恢复，相比酷暑天气食欲明显增强，容易暴饮暴食，加重肠胃负担。同时，初秋仍然天气闷热，病菌繁殖快，食物易腐败，病菌易乘虚而入，也容易导致肠胃疾病。

“‘贴秋膘’要有度，‘贴’得过猛会给肠胃增加负担。”丁宁介绍，夏秋交替之际人体消化系统比较脆弱，饮食应以清淡、易消化为主。年老人、肠胃不好者，可在秋天适当喝点健脾养胃粥或滋阴润肺汤，少量多餐、定时定量，避免过饥过饱。烹调方法尽量多用蒸、熬、煮、烩等，忌用煎、炸，避免吃过甜、过酸、过冷、过热及辛辣的食物。要控制总进食量，尽量选择低热量、高蛋白、维生素丰富、易消化的食物，降低肥胖、高血糖等代谢综合征的患病风险。

B

鼻出血

典型病例 羊肉火锅下肚，高血压患者鼻血流不停

41岁的王先生在两年前的单位体检中就被检查出高血压，医生叮嘱其改变过去的不良生活方式并按时服药控制血压。可是，王先生感觉自己并没有明显的症状，没有引起重视。

近日，王先生和朋友一起进补，一顿丰盛的羊肉火锅吃下来，他觉得鼻腔里有些干涩、发痒、发热，随后鲜血直流，反复按压鼻翼，血也没止住，赶紧到长沙市中心医院耳鼻咽喉头颈外科看病。医生给王先生测量血压发现，其血压高达175/120毫米汞柱，结合临床检查，诊断为鼻出血、高血压病3级。经过鼻内镜电凝止血、口服降压药等紧急处理，王先生的血压慢慢降了下来，鼻出血逐渐停止。

健康提醒 高血压患者少吃温补和辛辣食物

据长沙市中心医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师王蔓菁介绍，鼻出血的常见原因有鼻部损伤、鼻腔解剖异常、鼻部炎症、鼻咽部肿瘤、鼻腔异物、出血性疾病及血液病、急性发热性传染病、心血管系统疾病等，其中高血压导致的鼻出血约占50%。秋季是高血压引起的鼻出血的高发期，因为秋季天气干燥，易导致鼻腔黏膜干燥，从而造成毛细血管破裂引起出血。

“发生鼻出血时不要惊慌，如果情绪紧张，会让交感神经兴奋、血压进一步升高，从而导致出血量增加。”王蔓菁提醒，病因明确且出血量极少的鼻出血患者，可自行在家处理，采用指压法：往鼻腔内塞入棉球，用手指捏住两侧鼻翼10至15分钟，用冷水袋或冷毛巾敷于额、颈部，使血管收缩以达到止血目的;若鼻出血反复发作，出血量大、出血不止，应及时到耳鼻咽喉科就诊。

止鼻血有两个常见误区：一是将头后仰，这会让鼻血流到口腔，吞入胃部或呛入气管，可引起恶心、呕吐甚至窒息。因此，流鼻血时不要往后仰头，应稍稍低头。二是随手把卫生纸塞进鼻孔。纸巾泡久了会烂掉，起不到压迫止血的作用，且碎在鼻腔内的纸巾难以取出。因此，建议用棉球堵塞鼻孔帮助止血。

王蔓菁提醒，不少人有“贴秋膘”的习惯，高血压人群则要尽量少吃狗肉、羊肉等温补食物，以及烧烤等辛辣刺激性食物，避免过多食用人参、西洋参等补药，以免诱发鼻出血;饮食应以低盐、低脂为主，多吃水果蔬菜。平时一定要遵医嘱按时按量服用降压药，定期监测血压并做好记录，为后期治疗提供依据。

C

慢阻肺急性发作

典型病例 整晚吹空调，导致慢阻肺急性发作

66岁的吴先生有40多年烟龄和多年的慢阻肺病史，前几年，他每年冬季都会发生慢阻肺急性发作，甚至有一年冬春季节连续4次入院治疗。今年立秋后，气温持续居高不下，吴先生因贪凉每晚睡觉吹空调，引发了发热、咳嗽、咳痰，伴呼吸困难。在长沙市中心医院呼吸病诊疗中心门诊，医生考虑为慢阻肺急性发作、肺部感染，吴先生再度入院治疗。“都说慢阻肺患者‘盛夏易过，冬春难熬’，没想到今年秋天却因贪凉发病。”吴先生说。

健康提醒 勤通风、空调温度别太低，避免感冒

长沙市中心医院肺科医院副院长、呼吸病诊疗中心主任杨红忠介绍，慢阻肺是一种破坏性的肺部疾病，病程长、反复发作，具有不可逆的特征，主要临床症状有反复咳嗽、咯痰、喘息等，可并发呼吸衰竭、自发性气胸和慢性肺源性心脏病等情况，严重影响患者的生活质量。

“当气温较高时，人体支气管舒张，慢阻肺患者呼吸变顺畅，症状进入稳定期或缓解期。但在临床，夏季或秋季因吹空调致慢阻肺加重的例子也不少见。”杨红忠介绍，有的家庭空调温度调得很低，人体难以适应室内外较大的温差，容易发生感冒；有的家庭因为开了空调，整日紧闭门窗不通风，若一人出现感冒，全家可能出现交叉感染。慢阻肺患者本身免疫能力较低，他们的肺组织结构已经发生改变，一旦患上感冒，很容易由上呼吸道感染进展为气管或支气管感染，从而导致慢阻肺急性加重。另外，受长期空气不流通、空调清洗不到位等因素影响，各类有害物质可能残留在室内，对慢阻肺患者来说，也是极大的考验。

“40岁以上，长期吸烟，活动后出现气急、咳嗽咳痰3个月以上者，最好定期做肺功能检查，警惕慢阻肺的发生。”杨红忠建议，慢阻肺患者应勤开门窗，通风换气，保持室内空气清新；空调温度不宜调太低，保持室内温度28℃左右为宜；注意及时增减衣物，夜间睡觉时需加盖空调被，避免受凉感冒；戒烟，多喝温水，多吃润肺的食物，比如银耳、莲子、百合、梨、蜂蜜等；加强机体锻炼，提高自身免疫力，有条件可在医师指导下定期接种流感疫苗；规律用药、家庭氧疗，减少慢阻肺急性发作频率，改善生活质量。

D

面神经炎

典型病例 整夜吹空调，一早发现嘴歪了

近日，37岁的刘女士戴着口罩和墨镜来到长沙市中心医院神经内科就诊，一进诊室就着急地说：“我的嘴歪了！”

刘女士很怕热，立秋后仍然整晚吹着空调睡觉。这天早上，她起床洗漱时突然发现嘴角歪斜，漱口水控制不住地往下流，同时，左眼睑无法完全闭合，时不时地流眼泪。本想赶紧吃个早餐再去医院，却发现左侧口齿咀嚼困难。

医生接诊了解到，刘女士左侧面部麻木，无法完成鼓腮、吹口哨等动作，考虑为受凉引起的面神经炎，也就是俗称的面瘫。

在神经内科治疗几天后，刘女士转入康复医学科接受了针灸、理疗等对症处理，目前她的面神经炎症状明显好转，预计一个月左右可完全康复。

健康提醒 不洗冷水脸，避免空调直吹

“面神经炎又称面神经麻痹，俗称面瘫、歪嘴风、吊线风，主要诱因包括头面部受寒、身体疲劳、抵抗力下降、病毒感染、睡眠不足、精神紧张等。”长沙市中心医院神经内科主任王振介绍，面神经炎是一种常见病、多发病，以面部表情肌群运动功能障碍为主要特征，主要症状为口眼歪斜、额纹消失，不能完成抬眉、闭眼、鼓嘴、吹口哨、鼓腮等动作。立秋后，该科已收治了8例面神经炎患者。

王振提醒，在夏秋之交，应根据天气变化增减衣物，预防感冒，不用冷水洗脸，避免长时间直接对着空调、风扇吹风;日常保持规律的生活作息、适当锻炼，增强自身抵抗力;保持心情愉快，避免不良精神刺激，注意饮食调养。

面神经炎患者急性期要充分休息，避免去人多、空气污浊的场所，避免受风、受寒加重病情。患者可通过嚼口香糖加强患侧面部肌肉运动，沿面部肌肉纹理进行推拿，也有利于康复。（作者彭放 符晴 朱叶牡）