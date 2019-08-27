禽流感“再现江湖”还能不能好好吃鸡了？

以往多在秋冬季节“作威作福”的禽流感病毒，这大热天的就出来“搞事情”。北京市疾病预防控制中心通报，2019年8月17日，北京市确诊1例人感染H5N6禽流感病例。患者，女，59岁，外地户籍。3个月前来京。患者于2019年8月6日出现症状。患者发病前曾接触过宰杀后的禽类，经调查患者接触的禽类来自外省。目前，北京市已按照相关防控要求，已落实各项防控措施。

之前“出镜率”比较高的禽流感病毒不是H7N9吗，此次“出没”的H5N6又是何方妖孽？禽流感病毒究竟是怎么传播的？对人的“杀伤力”到底有多大？这个夏末，我们还能不能好好吃鸡了？家里养了鸟要如何防护？今天，我们就来听听北京市疾控中心的专家怎么说。

带你认识禽流感病毒“家族”

人禽流感是由禽流感病毒引起的急性传染性疾病。所有禽流感病毒均为甲型流感病毒。在禽中循环的流感病毒的各个亚型中，H和N分别代表病毒外膜的血凝素（HA）和神经氨酸酶（NA）。依据其外膜血凝素（HA）和神经氨酸酶（NA）蛋白抗原性不同，目前可分为16个HA亚型（H1～H16）和9个NA亚型（N1～N9）。

禽甲型流感病毒除感染禽外，还可感染人、猪、马、水貂和海洋哺乳动物。目前发现的可感染人的禽流感病毒亚型包括H5N1、H9N2、H7N7、H7N2、H7N3、H7N9、H5N6等。

据了解，自2014年我国首次发现人感染H5N6禽流感病例以来，已累计报告了23例该亚型禽流感病例，且均在我国南方省份发现。由于没有发生过大的疫情，所以H5N6的“知名度”没有H7N9那么高。

这种病毒还没“本事”人传人

北京市疾控中心表示，与此前人们熟知的H7N9禽流感病毒的传播途径类似，H5N6病毒一般多由于接触感染的禽引起，尚不具备有效人传人的能力。

北京市疾控中心解释说，根据既往资料，人禽流感均为散发。目前，大部分为散发病例，有个别家庭呈聚集发病现象，但尚无持续人际间传播的证据，提示该病毒目前在人群中传播力不强。

但是既往人感染高致病性禽流感的病死率十分高，约为60%。此前报道的H7N9禽流感病毒，也有很高的病死率。截至2014年1月27日，确诊的人感染H7N9禽流感240例，其中68例死亡，病死率为28%。而海淀区疾控中心提供的数据显示，同样属于高致病性禽流感的H5N6，病死率约为60%。

此病毒如何传播？人感染禽流感病例的传染源是病、死禽或携带禽流感病毒的禽类。接触活禽和活禽市场是人感染禽流感的重要危险因素。人们主要通过下列途径感染：吸入含有禽流感病毒的飞沫或飞沫核；直接接触禽流感病毒感染的禽类或其分泌物和排泄物；间接接触受禽流感病毒污染的物品和环境。

据介绍，人禽流感病例一般以呼吸道感染、结膜炎等症状为主要表现。重症患者病情发展迅速，常出现重症肺炎表现，可合并急性呼吸窘迫综合征、感染性休克，甚至多器官功能衰竭。

熟透！大盘鸡、咸水鸭妥妥吃

禽流感“出没”，最近是不是真的要和大盘鸡说“拜拜”了？北京市疾控中心专家表示，吃煮熟的食物不会传播流感病毒。禽流感病毒普遍对热敏感，对低温抵抗力较强，65℃加热30分钟或煮沸（100℃）2分钟以上就可灭活。因此，完全熟透的家禽、猪肉等是可以食用的。但是病毒在较低温下可存活1周，在4℃水中或有甘油存在的情况下可保持活力1年以上。因此最好尽量减少购买、处理活禽或生鲜禽肉等情况。

此外，处理禽肉时还要做到生熟分开。特别是一些器皿、容器也应注意生熟分开。当手部有破损处理肉类时，建议佩戴手套。同时，不应食用患病和因病死亡的动物。

做到这四点 让禽流感远离你

为了做好禽流感的预防，市疾控中心建议广大市民避免接触活禽，如需与禽类接触时一定要做好个人防护。

1.注意个人卫生，勤洗手，尤其在接触禽畜后要注意洗手，并做好个人防护。

2.尽可能减少与禽畜不必要的接触，特别注意尽量避免接触病死禽畜；在游览区应尽量避免接触野生禽鸟或进入野禽栖息地；到农家乐游玩，不自己屠宰禽畜，并远离屠宰现场。

3.食用禽肉蛋时要充分煮熟。生熟食物要分开处理，当手部有破损处理禽畜肉类时，建议佩戴手套。

4.出现打喷嚏、咳嗽等呼吸道感染症状时，要用纸巾、手帕掩盖口鼻，预防感染他人；出现发热、咳嗽、咽痛、全身不适等症状时，应戴上口罩。症状加重时要到医院发热门诊就医，并告知医生近期有无禽类接触。

送给爱鸟人士的防护攻略

家里养鸟或者喜爱到野外观鸟的禽类爱好者，要如何预防禽流感？北京市疾控中心给您支招：

1.加强饲养管理，提高禽体抗病力；注意鸟笼的卫生清洁；保证笼舍的通风；鸽舍、鸟笼要特别注意卫生，注重日常消毒。

2.家中饲养雀鸟，应避免它们与野禽接触。一旦接触后，要及时给鸟笼消毒，必要时还要到动物防疫部门进行防疫。

3.在养鸟或者观鸟时要尽可能避免接触禽类及其粪便，处理它们的粪便时应戴上手套；接触它们或它们的粪便后，必须用皂液和清水彻底清洁双手。

4.观鸟过程中不捡死鸟，不吃野生禽鸟。

禽类从业人员如何预防禽流感？

1.在进行接触禽类的工作活动过程中，应穿着防护服、佩戴口罩和手套，做好个人防护，减少与禽类的直接接触。

2.清洁禽舍时，要严格执行清洁和消毒程序；清洁完毕后，要及时彻底洗手和消毒；当身体接触禽类污物时，也要彻底清洗。

3.当发现病死禽时，并通知当地动物检疫部门处理。

4.当出现发热、咳嗽、咽痛、全身不适等症状时，应戴上口罩，并尽快到发热门诊就医，告知医生自身职业和发病前的活动。

5.保持勤洗手、室内勤通风换气、注意营养，保证充足的睡眠和休息，加强体育锻炼。（记者 李洁）