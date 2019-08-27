饮用水水质信息公开要及时完整

十三届全国人大常委会第十二次会议8月25日上午在北京人民大会堂举行联组会议，审议水污染防治法执法检查报告并开展专题询问。栗战书委员长参加审议和询问。（8月26日《人民日报》）

人大常委会执法检查中发现，城市集中式饮用水水源地保护工作还存在短板，二次供水和用户水龙头出水水质监测和信息公开制度落实不力，难以保证广大人民群众的知情权。袁驷委员在专题询问中就此提问，辣味十足：将采取哪些措施加强饮用水水源地保护，依法强化水质监测和信息公开？相关部门负责人态度诚恳、回答到位。生态环境部部长李干杰表示，下一步最重要的是把县级及以上城市2804个水源地问题整治到位。在推进信息公开方面，李干杰部长回应称，“除了一些边远地区个别城市，全国绝大部分市县都按要求公开了水源地水质监测信息”。

随着群众权利意识、参与意识的提高，人们对饮用水水质监测信息公开的需求也在“升级”。饮用水水质信息公开涉及环保、住建、卫健等多个部门，不仅一些边远地区个别城市要尽快还上 “欠账”，而且，各地在信息公开的质效上，仍有很大改进创新空间。

近日，环保公益组织“北京市朝阳区公众环境研究中心”（简称“公众环境研究中心”）首次针对全国120个环保重点城市的水质信息公开状况进行评价。评价报告显示，多数城市的水质信息公开较为及时，但距全面、完整和友好地发布信息有差距。

根据规定，被评价城市应按季发布县级水源地水质报告，但仍有27个城市尚未达标；同样的，地级以上水源地应每年、县级水源地每两年监测和发布水源地水质全监测结果，86个城市则未按规定公开2018年度监测结果。公众环境研究中心高级研究员沈苏南介绍，此次评价过程中发现，各地环保部门对“水环境质量信息”所包含内容的理解存在较大差异，导致水质信息公开程度高低不一，根本原因在于缺乏全国性的水质信息公开规范。

上述评价结果提醒我们，环保、住建、卫健部门的水质信息公开不仅要及时，更要克服随意性，解决好信息公开不全面、不完整等问题。对此，需要明晰公开标准，增强信息公开的规范性。环保、住建、卫健部门有必要建立健全饮用水源水质、供水企业水质、末梢水水质信息公开细则，明确信息发布内容、频率、格式等要素，构建信息主动发布、线上线下公开、专家解读、舆情收集与回应、沟通协调、责任追究等机制。同时，持之以恒地抓好监督检查，确保各项制度落到实处，使水质信息公开更加规范有效。

为增强信息公开效果，还需完善制度，创新举措，主动接受群众监督。这方面，生态环境部推行“空气质量排行”的做法可以带来有益启示。事实表明，公布“空气质量排行”，对于空气质量提升发挥了积极的促进作用。水质监测信息公开借鉴“空气质量排行”的做法，构建国家及省市级水质排名机制，不仅可以为公众监督提供直观的依据，还能营造“比学赶帮”“创先争优”的履职氛围，促进各地饮用水质量不断提升。

栗战书委员长在讲话中强调：“依法做好水源地保护、水质监测和信息公开等工作，确保饮用水安全”。饮用水水质信息公开工作任重道远，唯有不忘初心、积极进取、锐意创新，方能确保信息公开在“达标”基础上，不断提质增效。进而，以公开促落实、促规范、促服务，打赢饮用水安全保卫战。