第二届中国（甘肃）中医药产业博览会在陇开幕

8月23日，第二届中国（甘肃）中医药产业博览会在甘肃省定西市陇西县开幕。本届药博会以“绿色、道地、高质量”为主题，着眼国家中医药产业发展需求，服务“一带一路”建设，服务健康中国战略，依托甘肃中药资源优势，开放合作、促进贸易、传播文化。全国政协副主席李斌对办好本届会议作出批示。世界卫生组织荣誉总干事陈冯富珍、甘肃省省委书记林铎、国家卫健委副主任李斌、国家中医药管理局局长于文明等出席开幕式。

陈冯富珍表示，甘肃省不仅是华夏文明的重要发祥地，也是古代丝绸之路的重要通道，又是中药材的主要产地。要通过中医药这一独特载体，坚持高品质发展、协同发展、开放发展，实现“一带一路”沿线国家的民心相通，实现更大范围、更高水平、更深层次的大开放、大交流、大融和。

国家卫健委副主任李斌表示，甘肃是中医药资源大省，中药材资源丰富，中医药文化深厚。国家卫生健康委积极支持甘肃省建设国家中医药产业发展综合试验区，立足甘肃得天独厚的中医药资源优势和中医药事业发展的良好基础，推进中医药事业和产业融合发展。

于文明强调，一要加强顶层设计，促进中医药事业和产业融合高质量发展,更好地保障人民群众健康、服务经济社会发展。二要坚持传承创新，力争在重大疾病防治、重大新药创制、重大技术攻关等方面取得重大突破，不断提升中医药服务能力与水平。三要突出质量优先，提升中药材产业规范化、规模化种植水平,提高中药质量和推动中药产业高质量发展。四要发挥独特优势，提高中医药服务质量，增强人民群众的获得感，提升中医药在健康中国建设中的价值作用。五要加强中医药对外交流，进一步服务“一带一路”建设，为构建人类命运共同体做出新的贡献。

会议开幕式由甘肃省副省长何伟主持，甘肃省委副书记、省长唐仁健、匈牙利副国务秘书史迪兹·齐盖蒂等12个国家的代表以及专家学者、企业代表共1000余人参与了此次会议。

本次会议由国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、甘肃省人民政府主办。会议还开设了中医药新政策新标准新技术新产品发布论坛、甘肃省建设国家中医药产业发展综合试验区论坛、“一带一路”上的中医药论坛食药康养论坛等多个分论坛，并举行了甘肃省中医药产业招商大会、甘肃省中药材交易采购大会等活动。

据悉，中国（甘肃）中医药产业博览会于2018年在“千年药乡”陇西首次举行。未来，甘肃省将进一步将其打造为中医药国际交流合作的平台、中医药新政策新标准新技术新产品的权威发布解读平台、全国中医药产业创新发展成果的展示平台、中医药产业助推脱贫攻坚的支撑平台、中医药文化的传承创新平台。