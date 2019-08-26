国家食物营养教育示范基地建设规范制定研讨会在京召开

国家食物营养教育示范基地建设规范制定研讨会会议现场

8月22日，按照国家食物与营养咨询委员会2019年工作计划要求，由国家食物与营养咨询委员会办公室主办的“国家食物营养教育示范基地建设规范制定研讨会”在北京召开。此次会议就国家食物营养教育示范基地（以下简称“食育基地”）建设规范的制定以及食育基地如何在未来2021-2035年国家食物与营养发展纲要中充分体现和发挥作用进行交流研讨。敖汉旗人民政府、河南工业大学、中粮营养健康研究院等食育基地创建单位代表，以及成都大学、顺鑫农业、北京学生营养餐协会等累计43家单位约60余人参加了此次会议。农业农村部食物与营养发展研究所、食育基地项目主管刘锐博士主持会议。

会议邀请了中国人民大学生吉萍教授、中国科学院刘晓洁副研究员、中国妇幼保健协会儿童营养专家委员会贾梅副主委、中国农业大学范志红副教授等知名专家分别做了题为欧美日的实践视角看待食育力量、科研院所开展食育工作的探索与思考、企业在食育中的创新与实践、营养环境与食育的学术报告。

中粮营养健康研究院作为食育基地代表，就“参加纲要编制和营养健康食育工作的体会”进行报告和经验交流。农业农村部食物与营养发展研究所刘锐博士做了题为“食育基地建设规范制定的初步思考”的报告，介绍了初步拟定的食育基地建设规范，包括食育基地创建基本要求、评审规范、运行规范、食育基地运行模式及活动形式、综合评价体系及管理考核等五个部分内容。

国家食物与营养咨询委员会办公室主任、农业农村部食物与营养发展研究所副所长孙君茂研究员主持了研讨交流环节，山东二七一教育集团、山东云农集团、河南工业大学、成都大学等单位代表发表了观点，并提出了若干高质量的建设性意见。

孙君茂主任总结回顾了食育基地的创建背景及建设进程，并介绍了新纲要编制的工作进展。他进一步重申了食育基地建设今年的六项重点任务，要求始终坚持有计划、有要求、有督导、有验收、有评价，实现高效、高标准、高质量发展。他强调，食育的受众不仅仅是消费者，也应包含农产品生产者、供应商、食物加工者、餐饮经营者、媒体传播者以及政策制定者等，要把食育纳入与食物营养相关的所有环节中，内容不能仅仅局限对膳食和营养知识进行教育，也应包含对技能的培养及文化的教育。最后，孙君茂主任提出了三点建议，一是食育基地应结合自身特点，辨证吸收专家观点，加强基地的建设工作；二是现有的食育基地建设规范只是一个初稿，欢迎大家建言献策，充分发表意见，共同制定一个科学可行、有生命力的建设规范；三是要充分展示食育基地的探索成果，随着食育基地创建工作的深入，部分基地已经探索出了适合自己的工作途径，并形成了针对不同人群的教育模式，今后国家食物与营养咨询委员会将为各食育基地提供成果展示的机会和平台。