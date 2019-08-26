第八届中国国际养老服务业博览会在京举行

8月22日，第八届中国国际养老服务业博览会开幕式暨“第八届中国国际养老服务业发展论坛”在北京国家会议中心举行。

本届博览会由中国社会福利与养老服务协会、中国健康管理协会共同主办。博览会共设9个展区，有200多家来自10多个国家和地区的社会组织、机构及企业参展；同期将举办第八届中国养老服务业发展论坛及7个分论坛。

博览会开幕式由中国社会福利与养老服务协会会长冯晓丽主持。第十一届全国政协副主席张梅颖在致辞中指出，2019年是全面建成小康社会的关键一年。国务院发布了《关于实施健康中国行动的意见》以及相关配套文件，聚焦当前人民群众面临的主要健康问题和影响因素，开展15个专项行动，以促进老年人全面健康为目标，国家卫健委围绕15个专项行动制定了落实措施；教育部深化职业教育改革，在面向高等院校推出的1+X职业技能等级证书试点项目中，将养老服务领域列入首批试点范围。在国家一系列政策的强力推动下，全社会关心、支持和参与养老服务业的热情空前高涨，中国养老服务业的发展呈现出可喜的变化。中国国际养老服务业博览会在政府部门的积极倡导和推动下、在社会力量的积极参与下，已连续举办七年，受到国内外养老服务领域的普遍认可和广泛赞誉，已成为行业凝智聚力、品牌培育、产品创新、融合发展的盛会，为养老服务业的科学发展做出了贡献。

北京市民政局局长李万钧表示，中国养老服务业博览会已经举办八届了，八年来，博览会在中国社会福利和养老服务协会的指导下，参展商户越来越多，展会规模越来越大，品牌影响越来越广，已经成为国内国际的行业标志性展会之一；八年来，协会在代表行业企业利益发声、联接政府与企业沟通桥梁、协调行业规范经营行为、开展行业动态研究等方面，有力发挥了积极作用；八年来，展会和协会立足北京、服务全国，为北京市养老服务体系建设建言献策、投身其中，提供了有力的智力支持和信息服务。

第八届中国国际养老服务业发展论坛由中国社会福利与养老服务协会常务副会长张明亮主持。主论坛聚焦“十三五”国家老龄事业发展与养老服务体系建设及建立多元化养老服务模式主题，来自于国内外政府部门、行业管理部门的负责人积极建言献策，共商新时代推动养老服务业创新发展大计。与各展区相配套的分论坛重点聚焦国家推进职业教育改革在养老服务领域推出1+X职业技能等级证书试点项目宣传推广、养老服务品牌建设与推广、养老服务信息技术创新、老年康复与健康管理、社区居家养老服务、老年中医健康服务等主题，汇聚国内外专家学者、实务工作者深入展开最新理论研究和创新实践经验交流，为与会者提供成果分享。

在本届博览会同期将举办的相关主题论坛及第七次国际合作洽商会等活动，有来自全国各省（市）行业协会、品牌养老服务机构负责人、科技创新企业及文化教育培训机构积极研讨有效推动专业化服务和技术研发、人才培养的经验及对策，并进行现场项目洽谈与招商，为促进养老服务提质增效、打造具有中国特色养老服务品牌的路径献计献策。同期举办的“第三届中福杯最美老人摄影艺术展”，彰显了展会主办方在创新老年文化服务模式中取得的最新成果。