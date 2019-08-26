“健康中国科普行，1363慢病院外管理”专项行动在京启动

8月25日，在中国产学研合作促进会和中国健康管理协会的指导下，由中国临床营养产业创新联盟、中国代谢病防治创新联盟、中国老年保健协会糖尿病专业委员会等联合主办的 “健康中国科普行——1363慢病院外管理”专项行动，暨“社区慢病健康管理真实世界研究”科研项目发布会在北京国际会议中心举行。

主席台嘉宾

原卫生部副部长殷大奎，中国产学研合作促进会执行副会长兼秘书长王建华,中国健康管理协会副会长曾强，北京市临床营养质量控制与促进中心主任马方、北京中医药大学中医药学院院长高彦彬、中国老年保健协会抗衰老专业委员会主任委员伍学焱、解放军总医院老年内分泌科主任田慧、解放军总医院第四医学中心身心医学中心主任彭国球、中国医学科学院微循环研究所副所长张坚、国家体育总局社会体育指导员赵之心、中国老年保健协会糖尿病专业委员会秘书长李景仁、龙福大健康管理有限公司总经理赵文兴、南京龙福新科技实业有限公司董事长芮娟等数十名专家学者与基层医生、健康管理师、企业代表等200多人参加了 “健康中国科普行——1363慢病院外管理”专项行动启动仪式。

原卫生部副部长殷大奎

原卫生部副部长殷大奎在致辞时指出，目前我国慢性病患者已经超过3亿，其现状是“只治不防越治越忙，只治不防花钱心慌，只治不防痛苦悲伤”。健康中国已上升为国家战略，慢病防治管理工作已纳入国家专项行动，在7月15日发布的《健康中国行动》文件中明确提出了健康中国的“四个转变”：一是在定位上，从以治病为中心向以健康为中心转变；二是在策略上，从注重“治已病”向“治未病”转变，努力使群众不生病、少生病、晚生病，提高生活质量；三是在主体上，“把健康融入所有政策”，调动全社会的积极性和创造性，努力实现“政府牵头、社会参与、家庭支持、个人负责”的健康中国实践的格局；四是在行动上，不仅仅是卫生系统，而是全社会都要参与。

殷部长认为，“健康中国科普行——1363慢病院外管理”专项行动是以均衡营养、改善肠道微生态、打通人体微循环展开的，这个模式非常好，值得在全国各地大力推广，希望这项工作再细一点，范围再扩大一点，落地形式再发展一点，真正把健康中国-2030规划纲要一步一步落到实处。

中国产学研合作促进会王建华秘书长在致辞中强调，“健康中国科普行——1363慢病院外管理”专项行动是贯彻落实党的十九大提出的建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合技术创新体系的重要举措，要发挥“政产学研商”一体化的作用，重视研发高科技的健康产品及有效的落地推广方案。遏制慢性病要解决最先一公里，而不是解决最后一公里，要高度重视防病环节，而不是等有了病再去治，不要把大量的金钱花在疾病的末端。

中国健康管理协会副会长曾强教授指出，我们经常说“管住嘴、迈开腿”，但是实事求是地说，“管住嘴、迈开腿”实际上就是一个理念、是一句口号，如果达不到精准，对很多人是不管用的。由于它更多的停留在概念层面，所以就迫切需要用精准的手段来干预。管理健康有多种手段，改善代谢异常也有多种手段，除了药物以外，营养、运动、心理都是有效的。但如果永远停留在“管住嘴、迈开腿”的口号层面效果都不会好。现代技术和科学研究给我们提供了能够达到更加精准有效的降血糖、降血脂、降血压的目的。希望我们通过产学研结合，把科学家研究的成果进行转化，使我们在健康中国建设过程中发挥更重要的作用。

“1363慢病院外管理”方案依托于健康中国的整体思想，依从于健康中国行动纲要指引，针对慢病管理，以3大机体致病根源为防控方向，以6项基础管理为必备手段，以3种精准干预为关注焦点，作为当前有效防控及管理慢性病的重要举措，成为本次大会的一大亮点。

北京协和医院营养科主任马方教授对三大致病根源之“营养不均衡”做了深入讲解，马方教授指出，“营养过剩、营养不均衡”是现代社会诸多慢性病的潜在因素，尤其是对糖尿病及心脑血管疾病的发生及发展影响最大，所以说“科学合理膳食、均衡营养”是防控慢性病第一个端口，是不能缺少重要手段。同时，马方教授针对慢性病防控的1363院外管理新方案进行了概括性讲解，他指出“做好慢性病院外管理”是目前中国慢性病患者必须重视和落实的 ，1363慢病院外管理方案将开启慢性病防控管理的新篇章。他形象的把慢性病的三大病因比喻为“营养入口环节、营养加工环节、营养输送环节”，只有保障三大环节不出问题或少出问题，慢性疾病才能减少发生和有效控制。

据马方教授介绍，1363方案中的“1”代表一种慢性疾病，“3”代表3个主要致病根源，一个是不合理的饮食，二是肠道微生态的紊乱，三是微循环的障碍。针对疾病根源从6个方面加强管理，一是对疾病的认知和了解，也就是健康中国科普行主要的目的，要把健康知识带给大家；二是科学合理的膳食管理；三是科学运动健身管理；四是心理及生活方式干预；五是定期检测及评估管理；六是科学用药及跟踪管理。最后一个“3”是三个精准干预：①精准营养干预，为每位患者提供个性化合理的营养支持方案和指导意见；②调节体内微生态平衡；③改善微循环障碍。

北京协和医院内分泌科伍学焱教授重点讲述了慢性病的第二大致病根源——肠道微生态失调，伍学炎教授指出，肠道是人体消化吸收营养的“供应站”，是食物的“加工厂”，食物的加工是离不开细菌的，肠道的细菌有一些是我们的朋友，有一些是我们的敌人，有的时候朋友会变成敌人，敌人某种情况下也可能转化成朋友，如果肠道菌群失调，“朋友变成了敌人”，人体的营养消化吸收就会出现问题，所以管理好肠道也是控制慢性的关键途径，让益生菌疗法开启了慢性病治疗的新方向、新纪元、新征程。

针对慢病发生的三种机体致病根源之一的“微循环障碍”，中国医学科学院微循环研究所副所长张坚教授指出，慢病是我们共同的敌人，也是我们要应对和战胜的对象。微循环障碍是慢病的祸源，也是慢病发生发展的温床，很多慢病和代谢性疾病跟微循环障碍都有很大关系，今天这样一个重大的仪式和活动，以“1363”来命名，微循环占了1/3，微循环一旦发生障碍，细胞代谢就会出现问题，人体就会产生疾病，“微循环通畅，则百病不生，微循环不通，则百病丛生”，近40年来国内外的研究表明，几乎所有慢性疾病都伴有不同程度、全身或局部的微循环障碍，所以防控慢性病除“生活方式管理及合理膳食之外”必须做到全身微循环畅通。

会上，首都医科大学中医药学院高彦彬教授、著名健身专家赵之心教授、解放军总医院田慧教授、解放军总医院第四医学中心心理学专家彭国球主任等分别就络病与微循环障碍、科学运动、合理用药、心态平和等进行了主题演讲，各位专家分别从各自专业领域，针对慢病管理的“6项基础管理手段”进行了精彩生动的专业讲解。

“健康中国科普行，1363慢病院外管理”专项行动启动仪式

会议期间，启动球华灯闪烁，“健康中国科普行——1363慢病院外管理”专项行动暨“社区慢病健康管理真实世界研究”项目正式启动，活动主办方领导为执行本次行动的60余名“健教指导专员”颁发了聘书，同时，殷大奎部长向活动承办方“龙福大健康管理集团”移交了“1363慢病院外管理”专项行动旗帜。

作为本次专项行动暨慢病大数据研究项目的承办单位，龙福实业集团芮娟董事长介绍了龙福实业集团多年来在“健康宣教、健康管理、健康评估、健康干预”等方面获得的成果，并阐述了如何践行“健康管理、医养融合”的新理念，并重点讲述了本次承办 “健康中国科普行-1363慢病院外管理专项行动”具体推广措施，通过“1363慢病院外管理方案”，力争用3年时间，以 “长三角”为中心并逐步向全国推广开展1000场大型科普健康教育讲座，同步完成专项行动组委会下发的“社区慢病真实世界大数据研究”项目。

“健康中国科普行-1363慢病院外管理专项行动”将重点围绕“一场科普会，教育一千人，带动一万个家庭，辐射一个城市”的活动方针，在推广城市征集一批有文化、有社会责任感的慢病患者，成为“健康中国科普行-1363慢病教育宣传大使”，以健康中国行动提出的“四个转变”为指导思想，加快健康科普知识传播。同时，专项行动还将在推广城市建立 “1363慢病科普教育基地”，真正落地积极推动健康中国行动，倡导医学专家走出诊室，走进基层，教育及帮助每个人形成自主自律的健康生活方式，努力使群众不生病、少生病、晚生病，提高生活质量。把“每个人是自己健康的第一责任人”的理念落到实处。努力实现1363慢病院外管理目标：1个月健康认知有所改变、3个月典型症状有所改变、6个月重要指标有所改变、3年身体健康状态全面改善。