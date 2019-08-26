金龙鱼1:1:1舞出好比例彰显奥运精神 助力人民广场舞大赛“燃爆”三晋大地

8月22日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛太原站在杏花岭区万达广场火热开赛，近百支舞蹈队为最后在北京鸟巢的决赛名额展开激烈角逐。

金龙鱼1:1:1舞出好比例

“人说山西好风光，地肥水美五谷香。”山西，八百里太行山从这里崛起，五千年文明史在这里沉淀；奔腾的黄河水在这里演绎了一曲大合唱； 流淌的汾河水孕育出了无数耐人寻味的中国故事。如果说刚刚闭幕的全国第二届青年运动会让世人目睹了三晋大地的独特魅力，而继“二青会”之后举办的2019人民广场舞大赛，更是完美展示了山西广场舞人的别样风采。

比赛之前拍个合照放松一下

广场舞以其舞蹈形式的大众化、音乐素材的通俗化、参与人员的平民化、活动价值的多元化等优势深入人心。在山西广场舞人看来，此次“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛既推广了山西本土文化，也能够让大众进一步接触并深度了解广场舞文化。

吃得健康 跳得精彩

开赛后，所有参赛队员们统一着装表演了金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》，现场评委则通过舞队的动作准确度、整齐度以及舞者的精神面貌为每支队伍进行了打分。

“全民健身秀风采，以舞会友展英姿”。山西广场舞人在赛场上通过整齐划一的动作、优美动人的舞姿展现了生机与活力。为向新中国成立70周年献礼，许多舞队还选择了红色题材作为自选曲目。不仅让观众感受到了人们对健康新生活的热爱，更是展现出了奋发有为的精神状态。

平均年龄最大的广场舞队

初赛第二天，有一支舞蹈队引起了人们的关注。这支舞队平均年龄在70岁以上，虽然舞蹈只是简单的动作，但是阿姨们平和的心态让人感叹不已。据组织参赛的相关人士介绍，本来考虑阿姨们的年龄和体力，原本不打算让她们参赛，但是阿姨们的坚持打动了她们。而且在赛场上，每一位阿姨都表演得十分认真，即使下场后累得气喘吁吁，但脸上还是始终洋溢着笑容。

动感鬼步舞震撼全场

而另一支让人印象深刻的舞队是领舞苑阿姨带领的鬼步舞队。在赛前的热身环节中，苑阿姨的异常活跃就吸引了不少观众的目光。到了自选舞比赛环节，无论是苑阿姨的独舞还是全队的合舞，都赢得了全场观众的喝彩。“我是从2018年的1月份开始跳广场舞的。原来是跳军舞和爵士舞，后来经过考虑才选择了更具动感的鬼步舞。因为这种舞蹈在三分钟之内可达到普通人一天的活动量，以前当会计时每天下班会腰酸背疼，跳鬼步舞以后觉得一下子就有活力了。在舞队中有一位队员以前上楼都会喘，现在上楼对于她来说根本不是问题了。”苑阿姨认为，跳广场舞不仅可以锻炼身体，还可以娱乐心灵，做到身心健康才能不为子女添麻烦，更不会为祖国增加负担。

这就是山西人对待健康生活的一种态度和信念。而在人民广场舞大赛这个平台则让这种健康精神闪光、放大并且影响更多的人。

跳得快乐 跳出健康

健康的生活离不开健康的体质和心态，更需要每日健康的饮食。提到山西的吃，人们往往想到的是这里的醋和面，但是平常生活处处离不开用油。在活动现场，主持人与队员们在如何选择健康营养地食用油进行的科普互动环节中，由于阿姨们对于科学健康的用油观念及膳食均衡的理念都有很深的见地，因此每一位回答问题的队员给出的答案都离标准答案非常接近。

阿姨们展现优美舞姿

参与互动的赵阿姨说，这个环节让她对于饮食健康有了全新认识，更是增强了她平衡营养、膳食均衡的科学用油观。“听了今天的科普知识，我以后会选择更健康的食用油，为家人烹饪出营养健康的食物。”赵阿姨如是说。

据悉2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，这不仅是对金龙鱼品质的认可，更是给金龙鱼沉甸甸的责任，不断助力国人健康生活品质的提升。用奥运的品质为健康中国加油。

在活动现场，主办方还设置了游戏区，吸引到了许多大朋友、小朋友参与互动，“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念在游戏的同时深深植入了他们的内心。

“以舞为媒，以食为缘，传达吃动均衡的健康生活理念”，是此次广场舞大赛的初衷，也是金龙鱼2018年牵手2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会之后，大力推广健康生活方式的有益实践。

据悉，本次比赛共分两个阶段，前三天为初赛，通过“规定曲目”和“自选曲目”双重累计积分，评选出20支队伍进入决赛。决赛中产生的冠军队伍将获得晋级，参加年底在北京鸟巢举办的全国总决赛。 想要报名参赛了解更多赛事信息，扫码添加小程序吧。