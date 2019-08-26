超易中招的幽门螺杆菌  我们该拿你怎么办

每次单位体检之后，你会和同事们吐槽自己的体检报告单吗？

体检热议话题榜中，幽门螺杆菌、甲状腺结节、肺结节等“发病率”高，又和癌症有着说不清道不明关系的指标一定长期霸占榜首。

“检测幽门螺杆菌时要接触放射性的药，我就没有测。”“我查出来有幽门螺杆菌，但听说把它治好了会有其他问题出现，所以我就没治。”……关于幽门螺杆菌防治的是与非，钱江晚报记者约请临床专家，为大家一一梳理。

检测幽门螺杆菌

真的会接触到放射性物质吗？

“最近打算怀孕吗？”在体检室，负责幽门螺杆菌筛查的医护人员总要这么询问年轻女性，而这也是让不少人对检测望而却步：吹气检测居然要接触到放射性物质？

据了解，幽门螺杆菌的检测有呼气试验、抗体测定、粪抗原测定三种方法，其中最简单的，就是碳13、碳14尿素呼气试验法，吹一口气就能完成，体检人没有痛苦，检出率也很高。

在吹气前15分钟，体检的人被要求口服一颗胶囊，就是碳13或碳14标记的尿素。如果胃内有幽门螺杆菌的感染，胃中的尿素酶可将尿素分解为氨和碳13、碳14标记的二氧化碳，被标记的二氧化碳会通过血液经呼气排出，所以只要分析呼气中的被碳13、碳14标记的二氧化碳含量，就能判断患者有没有幽门螺杆菌感染。

问题来了，碳13是天然存在的稳定同位素，而碳14有微弱的放射性。这就让人们闻之色变。

“抛开剂量谈放射性都是没有意义的。事实上，呼气试验中摄入的碳14放射量微乎其微，虽然它的物理半衰期很长，有5730年，但尿素碳14的放射量很少，与自然界的射线相比相差不大，对人体影响极微。而碳13尿素呼气试验对孕妇和儿童也安全可靠。” 浙大二院全科医学科童钰铃医生告诉钱报记者，这一体检项目中，大家接触到的辐射量，甚至比大自然中普遍存在的辐射量还要低，完全可以忽略不计。那为何体检时医生不建议孕妇和儿童做这个呼气试验呢？童钰铃医生解释说，因为即使他们查出阳性，也无法接受后续治疗，也就没必要进行筛查了。

结论：检测确实有放射性，不过剂量低到忽略不计。

幽门螺杆菌到底是啥？

它离胃癌有多远？

幽门螺杆菌是寄生在胃部、黏附于胃黏膜及细胞间隙的微需氧菌。“虽然缺少全国的统计学数据，但国内医学界普遍认为人群中的感染率在50%左右，有的地区甚至在70%左右。”浙江省人民医院消化内科主任潘文胜说。

2012年，世界卫生组织国际癌症研究机构将幽门螺杆菌列为一类致癌物，认为78%的胃癌可归因于其造成的慢性感染。

首先，幽门螺杆菌的感染者往往都有胃炎，而国际学术界公认胃炎癌变过程为：慢性胃炎—萎缩性胃炎—肠上皮化生—不典型增生—癌变。

看上去，幽门螺杆菌的感染离癌变还有五个步骤的距离，不过如果放任它不管，这个进程是不可逆的。

“我们的近邻日本，在2014年出版的《京都胃炎分类》中记录，14岁到20岁的年轻人，在消除了幽门螺杆菌感染之后，出现胃炎、胃溃疡、胃癌的数据都有明显降低。

更具体的数据同样来自日本，每年日本的胃癌发病率有0.25%，而在中学生体检纳入幽门螺杆菌项目，并清除每一位感染者体内的细菌后，日本目前的胃癌风险降低到了0.14%。

结论：幽门螺杆菌是胃癌的“好朋友”，除掉它会大大降低胃病发生率，甚至减少患上胃癌的风险。

治好了极易复发

有必要大动干戈去清除吗？

幽门螺杆菌通过口-口、胃-口、粪-口传播，中国人共食制的饮食习惯导致感染率高达约50%，远高于欧美国家。所以清除之后再感染风险很大。

幽门螺杆菌通常是采用四种药物治疗，药物剂量大、时间长，其中包含两种抗生素，药物代谢对肝脏、肾脏有一定负担，还可能产生一些过敏反应。出于胎儿、儿童生长发育影响等因素考虑，孕产妇、儿童以及严重肝肾疾病等患者不建议使用。

“我虽然感染了幽门螺杆菌，但清除它要吃抗生素，而且消除了一不小心又会感染，甚至还会有其他问题出现，所以我就干脆不去治疗。”这样的观点在办公室里并不少见。

“如果说治愈之后会产生其他问题，那便是肥胖、食管反流症及药物其他副作用。”潘文胜说。

清除了这种杆菌，为什么人会变胖？“因为消除杆菌之后，胃黏膜病变消失，胃口会变好，一旦吃过量，易出现肥胖。”潘文胜解释道，随着发胖，食管附近的隔肌会被抬高，引发胃食道反流。

“相比于发病率、死亡率高居前三的胃癌风险，清除幽门螺杆菌导致的所谓‘副作用’其实并不严重，而且，这也能通过控制饮食、增加运动来加以控制。”

结论：治！清除幽门螺杆菌利远大于弊。

幽门螺杆菌反复感染

如何防范？

童钰铃医生说，幽门螺杆菌感染是胃溃疡、萎缩性胃炎、胃癌的独立危险因素，国外的指南共识是所有阳性者都要接受根治治疗。

根据上消化道肿瘤发病率、成本-效益比和患者意愿等因素，我国《幽门螺杆菌感染处理共识》中建议感染者及经常和感染者共餐的家人也进行检测，如果结果呈阳性，那最好综合评估后一起接受治疗。

童钰铃医生强调，这个建议须重视，但年龄超过40周岁，有报警症状，有胃癌家族史或胃癌高发区患者，“这些患者需进一步结合胃镜等检查，再综合治疗。”

如何避免再次感染？潘文胜建议大家养成这些习惯：

饭前便后洗手：洗手应着重清理手心、手背和指尖缝隙，不要给幽门螺杆菌机会。

食物要经过高温：幽门螺杆菌有个弱点，就是不耐热，水要烧开才能喝，肉要做熟才能吃，牛奶要消毒才能饮用。

少刺激胃：少吃刺激性食物，少食多餐，不吸烟，不喝酒饮食，营养均衡，细嚼慢咽。

建议分餐：家里有感染患者应选择使用公筷，直至其完全治愈。

禁止口对口喂食：一定要避免给孩子口对口喂食。（作者张苗 张冰清）