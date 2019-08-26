热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

你的愤怒，源于无能

梁朝晖

2019年08月26日08:55 来源：中国妇女报

刚处理完一个年仅七十的父亲要再婚，而女儿很难接受的案例。想了想，这些年，那些成年儿女与父母的矛盾有这么几类：

1.父亲再婚，钱财将难全部属于子女。有的子女坚决不同意父亲再婚，是怕“那个女的”骗父亲。再往深挖原因，父亲每月有七千元的退休金，早就成为子女一家生活费用的重要组成，而且还想着卖掉父亲的另一套房子，自己再换一个大房子。所以，这样的愤怒，是想一直啃老，还打着为父亲好的幌子。

2.父母给自己看孩子，不满意教养方式。父母给你看孩子，一为给你节约钱，二为了安全。如果你有足够的能力，可以雇佣两个高级保姆，科学育儿，还会把家务做好。可你每月捉襟见肘，没有父母帮衬的，估计生存都成问题，真没资格挑肥拣瘦。

3.觉得原生家庭影响自己的前程。我发现婚姻幸福、工作顺达、人际关系和睦的人 ，很少挖原生家庭的坟。相反，情感不如意、前途迷茫、人际关系恶化的人，把诱因都归结为父母。子女成人后应该做的是尽最大可能给父母最好的照顾，让父母分享自己创造的财富。

想起吴晓波的一句话：你的愤怒，源于自己的无能。你越强大，对父母就只有祝福和付出。

（作者系知名心理咨询师，婚姻家庭指导师）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn