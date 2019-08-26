刚处理完一个年仅七十的父亲要再婚，而女儿很难接受的案例。想了想，这些年，那些成年儿女与父母的矛盾有这么几类：

1.父亲再婚，钱财将难全部属于子女。有的子女坚决不同意父亲再婚，是怕“那个女的”骗父亲。再往深挖原因，父亲每月有七千元的退休金，早就成为子女一家生活费用的重要组成，而且还想着卖掉父亲的另一套房子，自己再换一个大房子。所以，这样的愤怒，是想一直啃老，还打着为父亲好的幌子。

2.父母给自己看孩子，不满意教养方式。父母给你看孩子，一为给你节约钱，二为了安全。如果你有足够的能力，可以雇佣两个高级保姆，科学育儿，还会把家务做好。可你每月捉襟见肘，没有父母帮衬的，估计生存都成问题，真没资格挑肥拣瘦。

3.觉得原生家庭影响自己的前程。我发现婚姻幸福、工作顺达、人际关系和睦的人 ，很少挖原生家庭的坟。相反，情感不如意、前途迷茫、人际关系恶化的人，把诱因都归结为父母。子女成人后应该做的是尽最大可能给父母最好的照顾，让父母分享自己创造的财富。

想起吴晓波的一句话：你的愤怒，源于自己的无能。你越强大，对父母就只有祝福和付出。

（作者系知名心理咨询师，婚姻家庭指导师）